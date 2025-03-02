الأحد 02 مارس 2025
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ثقافة وفنون

العصمة كانت في إيدها، إلهام شاهين تكشف أغرب قصة زواج بحياتها (فيديو)

إلهام شاهين، فيتو
إلهام شاهين، فيتو

قالت الفنانة إلهام شاهين:"اتجوزت راجل دون علم مراته، وده كان أكتر حد حبني في حياتي ومقدرش أنكر، كان صادق في حبه بس الحب ده جعله غيور إلى حد الجنون بشكل يخنق ولكن دافعه كان الحب".

قصة زيجة غريبة في حياة إلهام شاهين

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "سابع سما" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب بقناة "النهار":"اللي حبني كان عامل ليا قيود في كل حركة وكلمة وصورة وخروجة، وفي النهاية أنا وهو مكناش مرتاحين واتجوزنا فترة مش طويلة حوالي سنتين ونصف".

العصمة في يد إلهام شاهين 

وتابعت إلهام شاهين:"لما قلت له انا مش عايزة أكمل وعايزة اتطلق تحداني في الأول علشان أنا العصمة كانت في إيدي، وقال لي ما إنتي الراجل روحي اعملي الطلاق فلما عملت كده وطلقته هو اتجنن لإنه كان فاكرني بتكلم بسخرية، ولكني أنا أقدر له إنه وافق بأن العصمة تبقى في إيدي ولكنه عمل كده من باب الحب، وإلا كان قال لي لأ لإنه شرط تعجيزي وسخيف".

شرط تعجيزي لـ إلهام شاهين 

وواصلت:"قلت شرط العصمة تبقى في إيدي لما طلب مني نأجل إعلان الزواج في الصحافة والإعلام ولكن كل الناس اللي حواليا تعرف، هو كان بيجي معايا الأستوديو، وكل الناس عارفة زواجي به".

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الهام شاهين الفنانة إلهام شاهين راغدة شلهوب قناة النهار برنامج سابع سما

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