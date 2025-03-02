الإثنين 03 مارس 2025
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ثقافة وفنون

حد حسدك قبل كده؟ رد غير متوقع من حمادة هلال

حمادة هلال، فيتو
حمادة هلال، فيتو

فاجأت الإعلامية أميرة بدر، ضيفها الفنان حمادة هلال بسؤال عن الحسد خلال حواره برنامج "أسرار"، قائلة: "حد حسدك قبل كده يا حمادة؟"، ويرد عليها: "طول عمري وسيبك من الكلام عن السحر اللي ألعن من السحر هو الحسد وهي طاقة شريرة".

أول مرة رأى حمادة هلال الكعبة

وتحدث حمادة هلال، خلال لقائه على قناة النهار، عن أول مرة شاهد فيها الكعبة قائلا: "أول مرة شفت الكعبة واحد قالي قول دعاء فقلت اللهم اجعلني مستجاب الدعاء وفي حاجات بتتحقق من دعائي وفي حاجات لا تتحقق ولازم تعرف إنها هي مش نصيبك وأنا مش بزعل على حاجة فاتت مني أو مجتليش".

نصيحة حمادة هلال 

ووجه نصيحة: "اللي عشته وأنا صغير وما تعرضت له من كسر النفس وأنا صغير وعرفت أنك لو عايز تنجح إياك تصعب عليك نفسك ولو صعبت عليك نفسك ثقتك ضاعت في كل حتة ولو شخص مش شايفك إياك تفكره بيك ولا تحسسه إنك موجود".

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الفنان حمادة هلال حمادة هلال أميرة بدر برنامج اسرار قناة النهار

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