السبت 01 مارس 2025
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ثقافة وفنون

حمادة هلال: 5 جنيهات أول أجر حصلت عليه في فرح واشتريت به هدية لأمي

الفنان حمادة هلال،
الفنان حمادة هلال، فيتو

وجهت الإعلامية أميرة بدر، سؤالا ببرنامج "أسرار"، للفنان حمادة هلال عن أول أجر حصل عليه من الغناء في الأفراح، ورد قائلا: "أول أوردر عملته كسبت فيه 5 جنيهات، وكان ليا صاحبي هادي أبو اليزيد وهو شاعر كبير وكتب لي معظم الأغاني اللي نجحت لي".

 

وأضاف حمادة هلال، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، المذاع على قناة النهار، إن كل هدفي كان الغناء فقط ولم أفكر في أي أرباح، مضيفا: "كنت بطلع أغني ببلاش ومكنتش عايز فلوس وكان المهم بالنسبة لي أغني، وبعد كده أخذت 30 في 40 وأول 5 جنيه أخذتها جبت هدية لأمي  كانت ايشارب، ووالدي كان تعبان ومن الحاجات اللي خلتني ابعد فترة عن الغناء".

 

وأوضح حمادة هلال، أنه مر بمحطات منها الغناء في الأفراح فى الشوارع، متابعا: "اكتسبت منها الجانب الإيجابي وتعلمت من السلبي وشوفت اللي مشي في السلبي حصل له إيه وممكن أكون في غناء الأفراح عشت في الزاوية الحمراء وما زال صحابي  وحتتي هناك لكن أنا اتولدت في الشرقية".

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حمادة هلال الفنان حمادة هلال أميرة بدر برنامج اسرار قناة النهار

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