حمادة هلال: 5 جنيهات أول أجر حصلت عليه في فرح واشتريت به هدية لأمي

وجهت الإعلامية أميرة بدر، سؤالا ببرنامج "أسرار"، للفنان حمادة هلال عن أول أجر حصل عليه من الغناء في الأفراح، ورد قائلا: "أول أوردر عملته كسبت فيه 5 جنيهات، وكان ليا صاحبي هادي أبو اليزيد وهو شاعر كبير وكتب لي معظم الأغاني اللي نجحت لي".

وأضاف حمادة هلال، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، المذاع على قناة النهار، إن كل هدفي كان الغناء فقط ولم أفكر في أي أرباح، مضيفا: "كنت بطلع أغني ببلاش ومكنتش عايز فلوس وكان المهم بالنسبة لي أغني، وبعد كده أخذت 30 في 40 وأول 5 جنيه أخذتها جبت هدية لأمي كانت ايشارب، ووالدي كان تعبان ومن الحاجات اللي خلتني ابعد فترة عن الغناء".

وأوضح حمادة هلال، أنه مر بمحطات منها الغناء في الأفراح فى الشوارع، متابعا: "اكتسبت منها الجانب الإيجابي وتعلمت من السلبي وشوفت اللي مشي في السلبي حصل له إيه وممكن أكون في غناء الأفراح عشت في الزاوية الحمراء وما زال صحابي وحتتي هناك لكن أنا اتولدت في الشرقية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.