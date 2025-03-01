الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الغناء حلال أم حرام؟ حمادة هلال يرد

الفنان حمادة هلال،
الفنان حمادة هلال، فيتو

رد الفنان حمادة هلال، على سؤال من الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "أسرار"، حول موقفه من سؤال هل  الغناء حلال أم حرام قائلا: "أراهنك كل اللي موجودين في الشغلة عنده نفس الصراع النفسي  وأنا  ممكن مررت بفترة تعرضت فيها لكلام قاسي".

 

موقف قاس تعرض له حمادة هلال 

وكشف حمادة هلال، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، عن موقف قاسي تعرض له من شخص ما قائلا: "مرة قابلت واحد قالي كلام قاسي وساب فكرة قاسية داخل قلبي ومكنتش أرد على كلام من قبيل  أنت تفسد وتدمر في الأرض".

 

دعاء حماده هلال بالهداية

وتابع: "من أول ما بدأت أغاني اتعرض لهذه المواقف وأنا مش ضد الراجل ده وكل واحد له رأيه وفي ناس كتير قالت لي الكلام القاسي دي وكنت بقول ادعيلي ربنا يهديني ومش بتريق وبدعي الله يهديني للطريق الصح وكل انسان بيقدر يحط نفسه في الحته اللي عارفها كويس".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الغناء برنامج اسرار أميرة بدر قناة النهار الفنان حمادة هلال حمادة هلال

مواد متعلقة

حمادة هلال: 5 جنيهات أول أجر حصلت عليه في فرح واشتريت به هدية لأمي

مسلسلات رمضان 2025، ظهور قرين حمادة هلال بالحلقة الثانية من مسلسل المداح

حمادة هلال: ما عنديش أي مشكلة أغني للأهلي وهذا موقفي من جمهور الزمالك
ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من ياسمين عبد العزيز بعد حلقة العوضي مع رامز جلال

غياب الزواج الشرعي ينفي النسب، حيثيات حكم رفض نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر (مستند)

لسه بتحب ياسمين عبد العزيز؟ أحمد العوضي يعلق بعد إعلان زواجه الجديد

مسلسلات رمضان 2025، أحمد العوضي يتورط في جريمة قتل بالحلقة الأولى من"فهد البطل"

أهلاوية ولا زملكاوية؟ عايدة رياضة تكشف عن انتمائها الكروي

مسلسل معاوية الحلقة 1، ميلاد معاوية ووالدته تتنبأ له بسيادة العرب

تقارير تكشف مصدر انفجار منطقة المزة بدمشق

أحمد العوضي يعلن زواجه بعد رمضان ويكشف مشكلته مع بيومي فؤاد

منوعات

المزيد

عشرات القتلى والمصابين في تصادم حافلتين غرب بوليفيا

رمضان في شارع المعز، فوانيس وفرحة بأول يوم بالشهر الكريم (صور)

حملة دولية لتفكيك شبكة استغلال الأطفال عبر الذكاء الاصطناعي

بهجة مطفية، كيف احتفل أهالي غزة بأول أيام شهر رمضان؟ (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

مع أول أيام رمضان، سعر السكر اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

بداية قوية لـ"العتاولة 2" بمشاركة فيفي عبده وباسم سمرة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء اليوم الثاني من رمضان 2025، لسعة الرزق والبركة فيه

المجددون، عمر بن عبد العزيز زاهد العلماء وعادل الأمراء

أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر: رمضان شهر النور والهدى وصيامه شكر لنزول القرآن

المزيد
الجريدة الرسمية