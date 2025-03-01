الغناء حلال أم حرام؟ حمادة هلال يرد

رد الفنان حمادة هلال، على سؤال من الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "أسرار"، حول موقفه من سؤال هل الغناء حلال أم حرام قائلا: "أراهنك كل اللي موجودين في الشغلة عنده نفس الصراع النفسي وأنا ممكن مررت بفترة تعرضت فيها لكلام قاسي".

موقف قاس تعرض له حمادة هلال

وكشف حمادة هلال، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، عن موقف قاسي تعرض له من شخص ما قائلا: "مرة قابلت واحد قالي كلام قاسي وساب فكرة قاسية داخل قلبي ومكنتش أرد على كلام من قبيل أنت تفسد وتدمر في الأرض".

دعاء حماده هلال بالهداية

وتابع: "من أول ما بدأت أغاني اتعرض لهذه المواقف وأنا مش ضد الراجل ده وكل واحد له رأيه وفي ناس كتير قالت لي الكلام القاسي دي وكنت بقول ادعيلي ربنا يهديني ومش بتريق وبدعي الله يهديني للطريق الصح وكل انسان بيقدر يحط نفسه في الحته اللي عارفها كويس".

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