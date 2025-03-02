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رياضة

الدوري السعودي، القادسية يخطف فوزا ثمينا من الرياض بهدف قاتل

القادسية، فيتو
القادسية، فيتو

الدوري السعودي، خطف فريق القادسية فوز صعب من الرياض بهدف دون رد في اللحظات الأخيرة من المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة والعشرين في دوري روشن السعودي موسم 2024/2025.

 

مباراة القادسية والرياض

وأحرز هدف فريق القادسية  عبد العزيز العقمان في الدقيقة 91 من المباراة. 

ولعب الرياض بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63 بعد طرد محمد كوناني.

 

مباراة القادسية ضد الرياض

وقفز القادسية إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة. 

أما الرياض فيحتل المركز التاسع برصيد 30 نقطة ولم يحقق أي انتصار في آخر أربع مباريات بالدوري حيث تعادل مع الفيحاء وخسر أمام الرائد والخلود، بالإضافة إلى تعادل مهم مع الهلال.

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