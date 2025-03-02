الدوري السعودي، القادسية يخطف فوزا ثمينا من الرياض بهدف قاتل

الدوري السعودي، خطف فريق القادسية فوز صعب من الرياض بهدف دون رد في اللحظات الأخيرة من المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة والعشرين في دوري روشن السعودي موسم 2024/2025.

مباراة القادسية والرياض

وأحرز هدف فريق القادسية عبد العزيز العقمان في الدقيقة 91 من المباراة.

ولعب الرياض بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63 بعد طرد محمد كوناني.

مباراة القادسية ضد الرياض

وقفز القادسية إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة.

أما الرياض فيحتل المركز التاسع برصيد 30 نقطة ولم يحقق أي انتصار في آخر أربع مباريات بالدوري حيث تعادل مع الفيحاء وخسر أمام الرائد والخلود، بالإضافة إلى تعادل مهم مع الهلال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.