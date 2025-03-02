الدوري السعودي، تعادل القادسية والرياض بالشوط الأول

الدوري السعودي، تعادل فريقا القادسية والرياض سلبيا بالشوط الأول من المباراة المقامة ضمن الجولة الثالثة والعشرين في دوري روشن السعودي موسم 2024/2025.

مباراة القادسية والرياض

ويسعى القادسية والرياض للخروج من دوامة النتائج السلبية واستعادة الثقة بعد سلسلة من العثرات التي أثرت على ترتيبهما في البطولة المباراة تمثل فرصة لكل فريق للعودة إلى سكة الانتصارات وتحقيق دفعة معنوية قبل المراحل الحاسمة من الموسم.

مباراة القادسية ضد الرياض

وكان القادسية الذي صعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي مرشحًا بقوة للتأهل إلى إحدى البطولات القارية، سواء دوري أبطال آسيا للنخبة أو دوري أبطال آسيا 2، لكن سلسلة من النتائج غير المتوقعة، مثل فوز الأهلي على الهلال وتعثر النصر ضد العروبة، أثرت سلبًا على طموحات الفريق

ويحتل القادسية المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة ويحتاج بشدة إلى الفوز على الرياض من أجل الاقتراب من المراكز المؤهلة للمنافسات القارية، خاصة بعد الخسارة الكبيرة في الجولة الماضية بنتيجة 4-1 أمام أحد منافسيه المباشرين على المراكز المتقدمة.



أما الرياض الذي يعاني من تراجع واضح في الأداء فيجد نفسه في موقف صعب بعد سلسلة من النتائج السلبية، مما وضع مدربه صبري لاموشي تحت ضغط كبير قبل نهاية الموسم، حيث أن الفريق يحتل المركز التاسع برصيد 30 نقطة ولم يحقق أي انتصار في آخر أربع مباريات بالدوري، حيث تعادل مع الفيحاء وخسر أمام الرائد والخلود، بالإضافة إلى تعادل مهم مع الهلال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.