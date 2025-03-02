ترامب: البتكوين والإيثريوم ستكونان ضمن الاحتياطي الأمريكي

ترامب، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البتكوين والإيثريوم ستكونان ضمن الاحتياطي الأمريكي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

العملة المشفرة بيتكوين

وكانت العملة المشفرة بيتكوين قد سجلت مستوى قياسيًّا جديدًا قبل حفل مراسم تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب «المؤيد للعملات المشفرة».

بيتكوين تحطم رقمًا قياسيًا جديدًا مع بدء العد التنازلي لتولي ترامب

ووصلت البتكوين الفترة الماضي إلى 109241 دولارًا، مسجلة ارتفاعًا يقدر بـ 5.5%، الذي يعد رقمًا قياسيًا جديدًا.

يشار إلى أن هذا الارتفاع حدث بعد أن كشف ترامب وزوجته ميلانيا عن إطلاق عملات «ميم» مشفرة، ووصلت القيمة السوقية لإحدى العملات التي أطلقها ترامب إلى أكثر من 15 مليار دولار قبل أن تنخفض بشكل حاد.

العملات المشفرة تتسبب في اضطراب مؤقت بسوق الأصول الرقمية

وتسببت هذه العملات المشفرة في اضطراب مؤقت بسوق الأصول الرقمية، مما أثر على تدفقات الاستثمار نحو بتكوين والعملات الأصغر، كما أثارت انتقادات من كبار التنفيذيين في الصناعة.

صعود قوي في بتكوين والعملات المشفرة

وسجلت بتكوين، إلى جانب ثاني أكبر عملة رقمية "إيثر" و"إكس آر بي"، ارتفاعات قوية بداية الولاية الثانية لترامب.

وأفادت تقارير سابقة لبلومبرج أن ترامب يدرس إصدار أمر تنفيذي يجعل الأصول الرقمية «أولوية وطنية».

توقعات بإعطاء ترامب أولوية لصناعة العملات المشفرة

وقال بن إلباز، المدير التنفيذي لشركة «هاش كي غلوبال» (HashKey Global): إن عملات الميم التي أطلقها ترامب وفريقه عززت زخم بتكوين، حيث يتوقع المتداولون أن يعطي الرئيس الجمهوري الأولوية لصناعة العملات المشفرة ويعيد تأكيد التزامه بدعمها.

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