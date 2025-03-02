الأحد 02 مارس 2025
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محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير ميدان الغزالتين

الإسكندرية
الإسكندرية

تفقد الفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية مشروع تطوير ميدان الغزالتين أمام كلية الهندسة لمتابعة نسب الإنجاز به حيث يتم إعادة التخطيط الهندسي وتطوير الجزيرة الوسطي شرق وغرب الميدان بهدف تحقيق تحسينات مرورية أفضل من الوضع الحالي بالإضافة إلى تأمين حركة عبور المشاه بطريق الحرية.

 

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ويأتي ذلك بجانب أعمال تطوير المناطق والمساحات الخضراء من الحدائق بجزيرة المنتصف وجانبي الطريق بداية من منطقة ساعة الزهور وحتي ميدان الإبراهمية.

وأكد أنه أعطي تعليمات واضحة لرؤساء الاحياء وجميع الجهات المعنية بتنفيذ استراتيجية محافظة الإسكندرية لتطوير الميادين والطرق الرئيسية وذلك للحد من التكدسات المرورية.

وأكد المحافظ أن المشروع يستهدف تحقيق السيولة المرورية بمنع تداخل المركبات القادمة من طريق الجيش من شارع  لطفي السيد اتجاه الإبراهمية وكذلك المركبات القادمة من الحارة القبلية بطريق الحرية اتجاه شارع لطفي السيد ويأتي ذلك بإنشاء حارات ومسارات مرورية جديدة داخل جزيرة المنتصف وذلك لتحرير الحركة المرورية باستخدام المسارات الجديدة والحفاظ على استمرارية الحركة للمركبات القادمة  من ساعة الزهور اتجاه الإبراهمية.

وخلال الجولة؛ تفقد محافظ الإسكندرية محيط الميدان بالكامل موجهًا بتلافي عدد من الملاحظات، وأكد أن المشروع يستهدف تقليل تكدس المركبات حيث كانت المركبات المتجهة إلى شارع أحمد لطفي السيد تضطر للانتظار وسط طريق الحرية لحين فتح الإشارة، ما يؤدي إلى تعطيل حركة السير الرئيسية.

كما أن المركبات التي كانت تتجه يسارًا من شارع أحمد لطفي السيد إلى طريق الحرية كانت تعيق حركة المرور الطولي.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن خطة التطوير تتضمن ترميم تمثال الغزالتين وتجميل جزيرة المنتصف، مع الحفاظ على الطابع الحضاري والجمالي للميدان، حيث يمتد نطاق أعمال التطوير في هذه المرحلة إلى 600 متر "300 متر قبل الميدان و300 متر بعده

جدير بالذكر؛ أن هذا التطوير يأتي استجابة لشكاوي المواطنين بالإسكندرية بشأن الإزدحام والتكدس المروري بطريق الحرية وذلك ضمن الحلول العاجلة لتنفيذ استراتيجية متعددة المراحل للحد من التكدس المروري لحين الانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية التى تتم الآن بالمحافظة.

ويتضمن مشروع التطوير  إضافة حارات مرورية جديدة بعرض ٧ أمتار، تشمل حارتين مروريتين لتسهيل حركة سير المركبات من طريق الحرية اتجاه شارع أحمد لطفي السيد وكذلك المركبات  المتجهة من شارع أحمد لطفي السيد إلى طريق الحرية دون التأثير على حركة السير الطوالي  بالحارة القبلية بطريق الحرية، وتتم هذه التوسعات من خلال إعادة توزيع المساحات في الجزيرة الوسطى لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

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الفريق أحمد خالد حسن الاسكندرية كلية الهندسة ميدان الغزالتين

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