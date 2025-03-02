الأحد 02 مارس 2025
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ثقافة وفنون

سحر رامي تكشف عن موقف محرج لها مع عادل إمام

سحر رامي، فيتو
سحر رامي، فيتو

كشفت الفنانة سحر رامي عن أحد أكثر المواقف المحرجة التي تعرضت لها خلال مسيرتها الفنية، وذلك أثناء عرض مسرحية "الزعيم" مع الفنان عادل إمام؛ رغم التزامها الشديد بالمواعيد حيث وجدت نفسها مضطرة للتأخر عن المسرح لأول مرة بسبب تصوير مسلسل "الزيني بركات"، بالإضافة إلى زحام الطريق.

 

تأخر سحر رامي على عرض مسرحية الزعيم

وأضافت، وصلت قبل العرض بـ5 دقائق فقط، وكنت في حالة ارتباك شديدة، وقتها تفاجئت بالزعيم عادل إمام وكامل طاقم المسرحية، بمن فيهم أحمد راتب، رجاء الجداوي، وسمير خفاجي، يقفون خارج المسرح في انتظاري.

 

رد فعل عادل إمام


وواصلت خلال لقائها ببرنامج “خط أحمر” المذاع على قناة “الحدث اليوم”: ما زاد من شعوري بالحرج، أن عادل إمام لم يعاتبني بكلمة واحدة، بل نظر إلي وسألني فقط: "كويسة؟!" ثم طلب مني الدخول سريعًا والاستعداد للعرض. 

وتابعت سحر رامي: "هذا التعامل الصامت من الزعيم عادل إمام زاد من إحساسي بالذنب، لكني تمكنت من تدارك الموقف ودخلت المسرح في اللحظة الأخيرة.

واستطردت: كانت هذه التجربة درسًا لن أنساه، حيث أدركت مدى احترام والتزام زملائي في العمل، خاصة عندما يكون الفنان في موقع المسؤولية.

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سحر رامي الفنانة سحر رامي الفنان عادل إمام مسرحية الزعيم الزعيم عادل امام

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