الأحد 02 مارس 2025
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ثقافة وفنون

إياد نصار يكشف مفاجأة بشأن رفضه مسلسل الزعيم عادل إمام

الفنان إياد نصار،
الفنان إياد نصار، فيتو

أكد الفنان إياد نصار، أن انتقاله من الأردن إلى مصر كان من القرارات الصعبة التي اتخذها طوال حياته، مشيرا إلى أنه شارك في العديد من الأعمال الفنية الدرامية التاريخية في الأردن قبل الانتقال إلى مصر.

 

سر نجاح إياد نصار في مصر 

وأوضح إياد نصار خلال الجزء الثاني من لقائه ببرنامج “حبر سري” الذي تقدمه أسما إبراهيم بقناة “القاهرة والناس”: مشاركتي في عدد من المسلسلات القوية في الأردن سبب انتقالي فنيًا لمصر والمشاركة في العديد من الأعمال الفنية.

 

قرار الانتقال الي مصر

وتابع: قرار انتقالي من الأردن إلى مصر "يحرك كل المراكب والاتجاه لمكان واحد".

 

الاعتذار عن المشاركة في مسلسل عادل إمام 

وعن رفضه أو اعتذاره عن المشاركة في مسلسل «فرقة ناجي عطا لله» بطولة الزعيم عادل إمام، علق: كان قرارا صعبا، موضحًا أن رفضه بسبب إقباله على الزواج في هذا الوقت، مشددًا على أنه لولا هذا الظرف لكان قد شارك مع النجوم الكبار في هذا المسلسل مع الفنان عادل إمام.

وأوضح أنه ندم على هذا القرار الخاص برفضه للمشاركة في المسلسل، متابعًا: "أنا ندمت على القرار بس كنت عايز اتجوز.. وشرحت للفنان الكبير عادل إمام هذا الأمر".

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