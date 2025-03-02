ننشر أسماء 8 مصابين بحادث انقلاب أتوبيس ببرج العرب بالإسكندرية

حصلت فيتو على أسماء الـ 8 مصابين في حادث انقلاب أتوبيس يقل عمال لإحدى الشركات الخاصة بطريق برج العرب المطار غرب محافظة الإسكندرية، وهما 7 عاملات والسائق.

وجاءت أسماء المصابات كالتالي: ناديه عبد الواحد أحمد ناصر 50 عاما، اشتباه خلع بالذراع الأيسر وكدمات متفرقة، نسمه محمد رشاد ابو الحسن 38 عاما، اشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة، عنايات عبد اللطيف حلمى 49 عاما، كدمات متفرقة، نوال بيومى حسانين 59 عاما، اشتباه كسر بالضلوع وكدمات متفرقة، أسماء أحمد بخيت 30 عاما، نزيف رحمى، حنان مبروك صالح 27 عاما تشنجات وكدمات متفرقة، ساره عصام عبد الحكيم 26 عاما، اشتباه كسر بالساق اليسرى، امين على حسن 27 عاما، اشتباه كسر بالعمود الفقرى والساق اليسرى وكدمات متفرقة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب أتوبيس بطريق برج العرب المطار ووجود مصابين جراء الحادث، انتقلت قوة أمنية بصحبة سيارات الاسعاف.

وتبين انقلاب أتوبيس تابع لشركة خاصة يقل عمال للشركة وذلك نتيجة لاختلال عجلة القيادة في يد السائق، ونتج عن الانقلاب اصابة 8 من ركابه بجروح وكسور وإصابات مختلفة.

جرى نقل عدد من المصابين لمستشفي العامرية المركزي ونقل آخرين لمستشفى بالكيلو ٢١ بالعجمي، وإجراء الإسعافات اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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