الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 8 أشخاص في انقلاب أتوبيس بطريق برج العرب بالإسكندرية

مديرية امن الاسكندرية،
مديرية امن الاسكندرية، فيتو

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس يقل عمال بإحدى الشركات الخاصة بطريق برج العرب المطار غرب محافظة الإسكندرية.

تجديد حبس سفاح المعمورة 15 يوما

وفد صيني يزور دار رعاية للمعاقين في برج العرب

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب أتوبيس بطريق برج العرب المطار ووجود مصابين جراء الحادث، انتقلت قوة أمنية بصحبة سيارات الاسعاف. 

وتبين انقلاب أتوبيس تابع لشركة خاصة يقل عمال للشركة وذلك نتيجة لاختلال عجلة القيادة في يد السائق، ونتج عن الانقلاب اصابة 8 من ركابه بجروح وكسور وإصابات مختلفة. 

جرى نقل عدد من المصابين لمستشفي العامرية المركزي ونقل آخرين لمستشفى بالكيلو ٢١ بالعجمي، وإجراء الإسعافات اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انقلاب اتوبيس ببرج العرب انقلاب اتوبيس بطريق مطار برج العرب مطار برج العرب اخبار حوادث الإسكندرية

مواد متعلقة

تجديد حبس سفاح المعمورة 15 يوما

وفد صيني يزور دار رعاية للمعاقين في برج العرب

تغريم 11 مهندسا ومهندسة بحي العجمي 10 آلاف جنيه بسبب مخالفات البناء

البيت الروسي بالإسكندرية يحتفل بعيد الربيع (صور)

محامٍ يكشف تفاصيل إغماء سيدة بعد رؤيتها لـ سفاح المعمورة

الأجهزة الأمنية تنتهي من فحص شقة جديدة لسفاح المعمورة

القبض على صديق سفاح المعمورة والتحقيق معه

فحص شقة جديدة لـ سفاح المعمورة بالإسكندرية
ads

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

لم تصدق، سيدة تغلق الهاتف في وجه محمد رمضان وتخسر جائزة الـ200 ألف جنيه

أحمد فهمي يوضح كواليس الخناقة مع شيكابالا خلال برنامج رامز إيلون مصر

العصمة كانت في إيدها، إلهام شاهين تكشف أغرب قصة زواج بحياتها (فيديو)

13 مارس، محاكمة وائل غنيم بتهمة سب تركي آل الشيخ

علي جمعة عن الحب بين الولد والبنت: الحبيب له أجر شهيد في هذه الحالة

مستشار الأمن القومي الأمريكي يوجه رسالة إلى زيلنسكي بعد أزمة البيت الأبيض

انهيار جزئي لمنزل سكني بعابدين

منوعات

المزيد

حرائق ضخمة في اليابان وإجلاء الآلاف (فيديو)

مصرع 7 عمال إثر انهيار ثلجي في الهند

حقيقة ابتلاع حوت قاربا في البحر (فيديو)

40 ثانية من الإثارة والرعب تدمر سفينة فاخرة في سيدنى

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد 2 /3/ 2025

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الأحد 2/3/2025

سعر كيلو الأرز فى ثانى أيام رمضان بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

أبرز الداعمين لـ زيلينسكي بعد مشادة ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب لعب البلاي ستيشن ؟، أمين الفتوى يرد "فيديو"

مع الزاهدين، مظاهر الزهد في حياة أنبياء الله "نوح وهود "

أفضل الأدعية المستحبة في الإفطار والسحور

المزيد
الجريدة الرسمية