تجديد حبس سفاح المعمورة 15 يوما

سفاح الإسكندرية..قررت جهات التحقيق فى الإسكندرية، تجديد حبس المتهم "نصر الدين السيد محامى، المعروف إعلاميا بـ سفاح المعمورة، 15 يوما، علي ذمة التحقيقات مع استمرار تكثيف تحريات المباحث حول الوقائع التي ارتكبها المتهم.

فيما يستمر حبس ٥ متهمين آخرين بينهم سيدتان لا زالوا محبوسين ١٥ يوم، ولا يزال صديقه وموكله ب.ح قيد التحقيقات ولم يعلن اي قرار بشأنه عقب القبض عليه، كما تم العثور علي سيارة الضحية الثالثة المهندس محمد ابراهيم في منطقة الطابية

بدأت الواقعة عندما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، أن المتهم "نصر الدين" قام باستئجار شقة فى الطابق الأرضى بمنطقة المعمورة البلد، ليجعلها مقرًا لمقابلة موكليه، لكنه اتخذها ملاذًا لعلاقاته النسائية، وتعرف على المجنى عليها الأولى وتزوجها عرفيًا، ثم نشبت بينهما خلافات قرر على إثرها التخلص منها، وقام بوضع جثمانها داخل أكياس مشمّع ولفها بمادة لاصقة بإحكام حتى لا تفوح رائحتها، وتركها داخل صندوق لعدة شهور.

وبعد ارتكاب المتهم جريمة قتل أخرى، حيث قتل المجنى عليها الثانية، وهى إحدى موكلاته، بسبب خلاف على مبالغ مالية، قرر التخلص منها ودفنها بجوار المجنى عليها الأولى. حفر حفرة فى منتصف إحدى غرف الشقة ودفنهما معًا، إلى أن تم اكتشاف الواقعة.

كما عثرت الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية على جثمان رجل داخل شقة بشارع 45 فى منطقة العصافرة شرق المحافظة، يُشتبه فى كونه ثالث ضحايا المتهم، المعروف بسفاح المعمورة.

وقرر قاضى التجديد الوقتى بمحكمة جنح المنتزه الجزئية فى الإسكندرية تجديد حبس المحامى لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى واقعة العثور على جثتى سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها فى منطقة المعمورة البلد، بالإضافة إلى جثة أخرى لرجل متغيب منذ 3 سنوات من دائرة قسم رمل ثان.

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