سيارات VGV، تراجعت أسعار سيارات VGV في السوق المحلية المصرية خلال شهر رمضان، بقيمة مالية تصل نحو 65 ألف جنيه وشملت سيارات VGV U70p موديلات 2025.



أسعار سيارات VGV بعد التراجع في السوق المصرية



ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات VGV لشهر مارس الجاري والتي تتضمن U70P كالتالي خلال عرض رمضان :



VGV U70P موديل 2025 فئة هاي لاين بسعر مليون و49 ألف و900 جنيه بدلًا من مليون و114 ألف و900 جنيه بخصم 65 ألف جنيه.



مواصفات محرك سيارات VGV U70P



حصلت سيارات VGV بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو كامه علويه مزدوجه 16 صباب بتوفير وقود عالى ونظام متغير لتوقيت فتح الصبابات بقوة 156 حصان وعزم دوران 215 نيوتن متر وناقل حركة ستب ترونيك 6 سرعات، وتأتي السيارة VGV U70P بالمواصفات التالية بالنسبة للطول بواقع 4.825 مم والعرض 1.870 مم والارتفاع 1.691 مم وقاعدة العجلات بطول 2.800 مم. كما يبلغ سعة خزان الوقود 55 لتر وتعتمد على عجلات 18 بوصة مع خلوص أرضي 200 مم.





وسائل أمان وأنظمة السيارة VGV U70P



كشافات أمامية هالوجين + فوانيس شبورة

إضاءه نهارية

كشافات LED خلفيه

فوج لايت خلفي

سبويلر خلفي

مساحة خلفية

مرايات جانبية كهربائية

مرايات ضم كهربا

روف راك

كبوت السيارة بمساعدين هيدروليك

جنوط رياضيه مقاس 18 (تو تون)

نظام تعليق ماكفرسون مستقل

مصفحة اسفل المحرك من المعدن

دعامات من الصلب

زجاج ملون جانبي خلفي فاميه

الباكتات نيكل بإطارات الزجاج

فتحة سقف بانوراما حجم كبير (ضد العوائق عند الغلق) فاميه

2 مفتاح ريموت

الدخول للسيارة بدون مفتاح (بصمة)

اداره المحرك بدون مفتاح (ستارت انجين)

خاصية فتح زجاج السيارة بالريموت

خاصيه فتح وغلق السقف بالريموت

4 نوافذ جانبية كهربائية تعمل بلمسة واحدة

زجاج السائق الجانبي قابل للفتح والغلق بالريموت (ضد العوائق)

7 مقاعد

7 مخادع رأس + مخدع وسطي للصفل الأول والثاني

طارة مالتي

مثبت سرعة



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