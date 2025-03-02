الأحد 02 مارس 2025
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أخبار مصر

مواعيد الامتحانات بمركز تقييم القدرات والمسابقات في رمضان

مركز تقييم القدرات
مركز تقييم القدرات والمسابقات،فيتو
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وجه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رسالة إلى المتقدمين للامتحانات في مركز تقييم القدرات والمتقدمين لبعض الوظائف الحكومية بشأن مواعيد رمضان.

وأكد الجهاز أن أعمال الامتحانات تتم على جلستين فقط خلال شهر رمضان المبارك ويتم عقدهما في الساعة 9 صباحًا و11,30 صباحًا.

ونوه الجهاز علي الممتحنين والممتحنات بضرورة الحضور قبل الامتحانات بساعتين لمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات.

موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي بالبريد المصري 

ويواصل مركز تقييم القدرات والمسابقات اختبارات المتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد- أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم عن إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد- أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد، ويمكنهم الاستعلام عن موعدهم المقرر على موقع بوابة الوظائف الحكومية .

وأوضح الجهاز أن المحافظة التالية لمحافظتي الغربية والدقهلية التي سيتم إتاحة الاستعلام للمتقدمين منها هي الفيوم، وذلك في إطار التيسير على المتقدمات والمتقدمين، ومراعاة للظروف المناخية، وإتاحة وقت مناسب أمام المتقدمين لحجز مواعيد وسائل المواصلات المتنوعة خاصة القطارات قبل وبعد مواسم الأعياد، أخذا في الاعتبار أن المسابقة تجرى على مستوى الجمهورية وليس المحافظة.

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمات والمتقدمين، من المحافظات الأخرى، المتابعة على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على الفيس بوك، لمعرفة مواعيد الامتحان المزمع عقده.

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