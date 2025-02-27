يبدأ موقع بوابة الوظائف الحكومية اليوم الخميس باب تلقي طلبات الراغبين للتقديم لوظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم ويزداد البحث حول، رابط التقديم لوظائف معلم مادتي الدراسات الاجتماعية والعلوم وخطوات التقديم

وحول رابط التقديم لوظائف معلم مادتي الدراسات الاجتماعية والعلوم وخطوات التقديم، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل ٣٥٠٠ وظيفة معلم مساعد مادة العلوم، و٢٠٠٠ وظيفة معلم مساعد دراسات اجتماعية وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد.

رابط التقديم لوظائف معلم مادتي الدراسات الاجتماعية والعلوم وخطوات التقديم

وبشأن رابط التقديم لوظائف معلم مادتي الدراسات الاجتماعية والعلوم وخطوات التقديم، أما شروط التقديم على وظائف معلم مساعد مادة دراسات اجتماعية فتضمنت ما يلي:

ـ ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاما

-تربية(أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص الدراسات الاجتماعية

-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص الدراسات الاجتماعية

-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص الدراسات الاجتماعية

-كليات اخرى (دبلوم تربوي) تخصص الدراسات الاجتماعية

ـ ألا يقل عن مقبول

شروط التقديم علي وظائف معلم مساعد مادة علوم

وبشأن الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة علوم، فإن شروط التقديم علي وظائف معلم مساعد مادة علوم كالآتي:

ـ ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما

ـ مؤهل عال-تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص علوم

ـ مؤهل عال-تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص علوم إنجليزي

ـ مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) تخصص علوم

ـ مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) تخصص علوم انجليزي

ـ مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص علوم

ـ مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص علوم إنجليزي

ـ مؤهل عال-كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص علوم

ـ مؤهل عال-كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص علوم انجليزي

ـ ألا يقل عن مقبول

شروط التقديم علي وظائف معلم مساعد مادة علوم

وبشأن رابط التقديم لوظائف معلم مادتي الدراسات الاجتماعية والعلوم وخطوات التقديم، فإن شروط التقديم علي وظائف معلم مساعد مادة علوم كالآتي:

ـ ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما

ـ مؤهل عال-تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص علوم

ـ مؤهل عال-تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص علوم إنجليزي

ـ مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) تخصص علوم

ـ مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) تخصص علوم انجليزي

ـ مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص علوم

ـ مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص علوم إنجليزي

ـ مؤهل عال-كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص علوم

ـ مؤهل عال-كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص علوم انجليزي

ـ ألا يقل عن مقبول

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف معلم مساعد مادة علوم

وتضمنت الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف معلم مساعد مادة علوم ما يلي:

ـ الصورة الشخصية

ـ بطاقة الرقم القومي

ـ المؤهل الدراسي

ـ المؤهل الأعلى إن وجد

ـ صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال)

ـ الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

ـ شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

ـ الدبلوم التربوي

ـ إيصال الإيداع البنكي

ولمعرفة خطوات التقديم لتلك الوظائف عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية للتقدم للوظيفة يجب اتباع الخطوات التالية:

1_ التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها.

3 - وفي حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة «تقديم الطلب» قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة.

4- وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.