السبت 01 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، مواعيد عرض الحلقة الثانية من "ولاد الشمس" والقنوات الناقلة

مسلسل ولاد الشمس،
مسلسل ولاد الشمس، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، انطلقت مساء أمس الجمعة، أولى حلقات مسلسل ولاد الشمس والذي يقوم بطولته أحمد مالك وطه دسوقي خلال الماراثون الرمضاني لعام 2025.

 

موعد الحلقة الثانية من مسلسل ولاد الشمس 

 وتعرض الحلقة الثانية من مسلسل ولاد الشمس مساء اليوم السبت علي شاشة CBC في تمام الساعة 9:45 مساء والإعادة في تمام الساعة 2:45 صباحا، كما تعرض أيضا علي شاشة ON في تمام الساعة 8:30 مساء.

مسلسلات رمضان 2025 ، وانطلقت الحلقة الأولى من مسلسل ولاد الشمس والذي يقوم ببطولته أحمد مالك وطه دسوقي.

 

وبدأت أحداث الحلقة في عام 2009 داخل دار أيتام تسمى “دار الشمس” والتي يظهر فيها طه دسوقي “مفتاح” وأحمد مالك “ولعة” أيتام، وتربطهما علاقة قوية منذ طفولتهما نظرا للصفات المشتركة بينهما، ومحمود حميدة هو صاحب الدار. 

وتنتقل المشاهد إلى عام 2025 في منطقة “خان الخليلي”، بأن ولعة ومفتاح لديهما صديقان آخران وهما “قطايف” ويلعب دوره معتز هشام ومنص والذي يقوم بدوره مطرب الراب فليكس والذي يخوض أول تجربة تمثيل له. 

وكشفت “الحلقة” أن شلة "ولاد الشمس"، تقع في العديد من الكوارث بسبب بعض العمليات، حيث إنه تم إلقاء القبض عليهم بسبب سرقتهم لحقيبة أموال من منطقة “خان الخليلي” وتكشف الأحداث بأنهم ينفذون عمليات لصالح محمود حميدة صاحب الدار والذي يعتبروه بمثابة والدهم. 

وتكشف الأحداث أن أحمد مالك يخوض مباريات على مراهنات، حيث إنه خاض مباراة من أجل صديقه مفتاح “طه دسوقي” لاحتياجه للمال.

وتشهد الحلقة مشاهد مثيرة، حيث كشفت الأحداث أن محمود حميدة “ماجد” يسيء معاملة الأطفال الأيتام ويستغلهم لأعمال غير مشروعة وظهرت مريم الجندي بدور صحفية وكشفت سره. 

 

مسلسل ولاد الشمس 

مسلسل ولاد الشمس مكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.

 

أبطال مسلسل ولاد الشمس 

ويشارك في مسلسل ولاد الشمس عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، مريم الجندي، فرح يوسف، جلا هشام ومعتز هشام، ومن تأليف محمود عزت وإخراج شادي عبد السلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسلات رمضان 2025 مسلسل ولاد الشمس أبطال مسلسل ولاد الشمس موعد الحلقة الثانية من مسلسلسل ولاد الشمس الحلقة الثانية من مسلسلسل ولاد الشمس
ads

الأكثر قراءة

قرار من النيابة بشأن واقعة اعتداء لاعب الزمالك نبيل دونجا على شاب بالتجمع

موعد عرض الحلقة الأولى من برنامج "مدفع رمضان"

ننشر خريطة قراء المغرب بإذاعة القرآن الكريم

رامز جلال يوقع ضحاياه في ثلاثة أفخاخ ببرنامج "رامز إيلون مصر"

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل معاوية اليوم السبت

بن شرقي يكشف أسباب عدم انتقاله للأهلي عام 2017 (فيديو)

فلكيا..موعد عيد الفطر المبارك 2025

حقيقة القبض على بعض عملاء البنوك عقب استلامهم حوالات بالدولار

منوعات

المزيد

يمني ينهي حياته بسبب تحطيم والده هاتفه المحمول

لكمات بالأيدي وركلات بالأرجل، مقاطع ساخرة للمشادة الكلامية بين ترامب وزيلينسكي (فيديو)

تزايد جرائم العنف في محطات القطارات خلال 2024 بألمانيا

عودة "القنادس" تثير مخاوف المزارعين في بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

مع أول أيام رمضان، سعر السكر اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

مكفر للذنوب.. فضائل شهر رمضان المبارك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحمد عمر هاشم: المقام المحمود هو شفاعة النبي يوم القيامة (فيديو)

على خطى النبي، عمرو خالد يوضح أسلوب حياة للحفاظ على الصحة النفسية (فيديو)

تلاوة خاشعة للقارئ الشيخ يوسف حلاوة من سورة المائدة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية