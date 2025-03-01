مسلسلات رمضان 2025، مواعيد عرض الحلقة الثانية من "ولاد الشمس" والقنوات الناقلة

مسلسلات رمضان 2025، انطلقت مساء أمس الجمعة، أولى حلقات مسلسل ولاد الشمس والذي يقوم بطولته أحمد مالك وطه دسوقي خلال الماراثون الرمضاني لعام 2025.

موعد الحلقة الثانية من مسلسل ولاد الشمس

وتعرض الحلقة الثانية من مسلسل ولاد الشمس مساء اليوم السبت علي شاشة CBC في تمام الساعة 9:45 مساء والإعادة في تمام الساعة 2:45 صباحا، كما تعرض أيضا علي شاشة ON في تمام الساعة 8:30 مساء.

مسلسلات رمضان 2025 ، وانطلقت الحلقة الأولى من مسلسل ولاد الشمس والذي يقوم ببطولته أحمد مالك وطه دسوقي.

وبدأت أحداث الحلقة في عام 2009 داخل دار أيتام تسمى “دار الشمس” والتي يظهر فيها طه دسوقي “مفتاح” وأحمد مالك “ولعة” أيتام، وتربطهما علاقة قوية منذ طفولتهما نظرا للصفات المشتركة بينهما، ومحمود حميدة هو صاحب الدار.

وتنتقل المشاهد إلى عام 2025 في منطقة “خان الخليلي”، بأن ولعة ومفتاح لديهما صديقان آخران وهما “قطايف” ويلعب دوره معتز هشام ومنص والذي يقوم بدوره مطرب الراب فليكس والذي يخوض أول تجربة تمثيل له.

وكشفت “الحلقة” أن شلة "ولاد الشمس"، تقع في العديد من الكوارث بسبب بعض العمليات، حيث إنه تم إلقاء القبض عليهم بسبب سرقتهم لحقيبة أموال من منطقة “خان الخليلي” وتكشف الأحداث بأنهم ينفذون عمليات لصالح محمود حميدة صاحب الدار والذي يعتبروه بمثابة والدهم.

وتكشف الأحداث أن أحمد مالك يخوض مباريات على مراهنات، حيث إنه خاض مباراة من أجل صديقه مفتاح “طه دسوقي” لاحتياجه للمال.

وتشهد الحلقة مشاهد مثيرة، حيث كشفت الأحداث أن محمود حميدة “ماجد” يسيء معاملة الأطفال الأيتام ويستغلهم لأعمال غير مشروعة وظهرت مريم الجندي بدور صحفية وكشفت سره.

مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس مكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

ويشارك في مسلسل ولاد الشمس عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، مريم الجندي، فرح يوسف، جلا هشام ومعتز هشام، ومن تأليف محمود عزت وإخراج شادي عبد السلام.

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