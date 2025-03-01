مسلسلات رمضان 2025، صراع على النفوذ في دار الأيتام في الحلقة الثانية من ولاد الشمس

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة الثانية من مسلسل ولاد الشمس ، الذي يقوم ببطولته كل من أحمد مالك وطه دسوقي أحداثا مثيرة.

مسلسل ولاد الشمس

وبدأت الحلقة، بتهديد محمود حميدة “ماجد العيسوي”، من قبل مريم الجندي والتي تلعب دور الصحفية، بنشر صور توضح مدي استغلاله للأطفال الأيتام في الدار التي يملكها “ولاد الشمس” ، وشعر بالخوف من الفضيحة، لذلك طلب من ولعة “أحمد مالك” ومفتاح طه دسوقي سرقة هاتف رئيس التحرير “الديب” قبل أن ينشر الصور في الجريدة

الحلقة الثانية من مسلسل ولاد الشمس

واتفق ولعة ومفتاح مع ماجد العسيوي، أن ينفذا له المهمة مقابل، ألا يستغل الأطفال الأيتام الموحدين لديه في الدار في أعماله غير المشروعة مرة أخري

وتتولي الأحداث وينجحان ربعة ومفتاح في سرقة هاتف رئيس التحرير أثناء تواجده في حفل خيري، وعندما ذهبا إلي “ماجد”، محمود حميدة لكي يعطيا له الهاتف في مقابل عدم استغلال أطفال مرة أخري، قرر “ولعة” أحمد مالك تهديد “ماجد العيسوي” محمود حميدة وأخبره بأنه سيفضحه وسينشر الصور التي تكشف مدي استغلاله للأطفال الأيتام المتواجدين معه في دار الأيتام التي يملكها

ومن ضمن الأحداث، قال محمود حميدة “ماجد العيسوي”، لمفتاح والذي يقوم بدوره طه دسوقي بأنه سيعقاب ولعة" أحمد مالك بعد تهديده له بفضيحته وكشف سره بأنه يستغل الأيتام في أعماله الغير مشروعة، وتنتهي الأحداث، بقيام بعض البلطجية بالاعتداء علي ولعة “أحمد مالك” بالضرب

مسلسلات رمضان 2025 ، وانطلقت الحلقة الأولى من مسلسل ولاد الشمس والذي يقوم ببطولته أحمد مالك وطه دسوقي.

وبدأت أحداث الحلقة في عام 2009 داخل دار أيتام تسمى “دار الشمس” والتي يظهر فيها طه دسوقي “مفتاح” وأحمد مالك “ولعة” أيتام، وتربطهما علاقة قوية منذ طفولتهما نظرا للصفات المشتركة بينهما، ومحمود حميدة هو صاحب الدار.

وتنتقل المشاهد إلى عام 2025 في منطقة “خان الخليلي”، بأن ولعة ومفتاح لديهما صديقان آخران وهما “قطايف” ويلعب دوره معتز هشام ومنص والذي يقوم بدوره مطرب الراب فليكس والذي يخوض أول تجربة تمثيل له.

وكشفت “الحلقة” أن شلة "ولاد الشمس"، تقع في العديد من الكوارث بسبب بعض العمليات، حيث إنه تم إلقاء القبض عليهم بسبب سرقتهم لحقيبة أموال من منطقة “خان الخليلي” وتكشف الأحداث بأنهم ينفذون عمليات لصالح محمود حميدة صاحب الدار والذي يعتبروه بمثابة والدهم.

وتكشف الأحداث أن أحمد مالك يخوض مباريات على مراهنات، حيث إنه خاض مباراة من أجل صديقه مفتاح “طه دسوقي” لاحتياجه للمال.

وتشهد الحلقة مشاهد مثيرة، حيث كشفت الأحداث أن محمود حميدة “ماجد” يسيء معاملة الأطفال الأيتام ويستغلهم لأعمال غير مشروعة وظهرت مريم الجندي بدور صحفية وكشفت سره.

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