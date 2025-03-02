الأحد 02 مارس 2025
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اقتصاد

هل يمكن استرداد شهادات بنك مصر في حال وجود تسهيل ائتماني عليها؟

بنك مصر
بنك مصر

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن إجابة سؤال حول إمكانية استرداد الشهادات من خلال الإنترنت البنكي أو الفرع حال وجود تسهيل ائتماني عليها.

وأوضح مسئولو بنك مصر أنه في حالة وجود تسهيل ائتماني بضمان الشهادة فغير متاح استردادهاـ أما في حالة عدم وجود تسهيل ائتماني بضمان الشهادة، فيمكن للعملاء استرداد الشهادات من خلال خدمة الإنترنت البنكي او عن طريق زيارة أقرب فرع.

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن أعلي شهادات بنك مصر حاليًّا.

ويستمر بنك مصر في تقديم مجموعة من الشهادات خلال عام 2025، وبما يتناسب مع رغبات العملاء. 

وتضم قائمة شهادات الادخار في بنك مصر 2025 ما يلي:

أنواع شهادات الادخار بالعملة المحلية:

شهادة طلعت حرب

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط (مصريين /أجانب )

مدة الشهادة: 12 شهرًا

الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا أو فى نهاية المدة

يمكن استرداد قيمة شهادة الادخار أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

إمكانية إصدار بطاقة ائتمانية بضمان الشهادة (الإصدار مجانًا لفترة محدودة لبطاقات الجولد/التيتانيوم /البلاتينيوم)

يمكن شراء الشهادة من خلال الإنترنت والموبايل البنكى BM online  وماكينات الصراف الآلى ATM الخاصة ببنك مصر 
 شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

عائد (شهري-ربع سنوي_سنوي) بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنويًا خلال فترة الشهادة

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

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