الأحد 02 مارس 2025
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خارج الحدود

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لاستئناف دخول المساعدات إلى غزة فورًا

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة، فيتو

دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى الاستئناف الفوري لدخول المساعدات إلى غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

طلب عاجل من الأمين العام للأمم المتحدة 

وحث الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف على بذل الجهود اللازمة لتجنب العودة إلى القتال في غزة.

إدانة مصر 

وأدانت جمهورية مصر العربية القرار الصادر عن الحكومة الاسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الانسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية.

وقف إطلاق النار

وقال بيان لوزارة الخارجية: تؤكد مصر أن تلك الإجراءات تعد انتهاكا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.

وتابع البيان: تشدد مصر على عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لاسيما خلال شهر رمضان، كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.

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الأمين العام للأمم المتحدة غزة الحكومة الإسرائيلية مصر

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