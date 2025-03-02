إياد نصار: درست بمدارس الأونروا وأحلم بعودة وطني فلسطين

قال الفنان إياد نصار، إنه عاش الحياة الفلسطينية كطفل فلسطيني عربي، مؤكدا أن حياة الشعب الفلسطيني ليست سهلة بل صعبة جدًا ومليئة بالآلام، منوهًا بأن الجزء الفلسطيني في حياته جعله يعي ويعرف كل أسماء الشهداء ويعرف وجوههم، حيث إن الانتفاضة الأولى كان بها وجوده يعرفها.

تعليم إياد نصار بمدارس الأونروا

وأضاف إياد نصار، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه درس بمراحله الإبتدائية بمدارس وكالة "أونروا"، متابعًا: "عائلتي خرجت من فلسطين ووصلوا الأردن واحتضنتهم الأردن وهو أمر كبير جدًا".

انتماء إياد نصار

ونوه بأنه فلسطيني الأصل وأردني الانتماء والجنسية، موضحًا أن جده لديه حتى الآن مفتاح العودة ولديهم إحساس كبير بالعودة إلى الوطن الأول في فلسطين، متابعًا: "كنت أحب أن أكون فنان فلسطيني.. الفن موجود عشان العالم غير رائع".

إياد نصار: أتقنت اللهجة المصرية من الناس في الشارع المصري

وكشف الفنان إياد نصار، عن إتقانه اللهجة المصرية، موضحًا أنه مرتبط باللهجة المصرية منذ الصغر منذ وجوده في الأردن ومشاهدة ومتابعة المسلسلات والأفلام المصرية، واللهجة كانت قريبة عليه.

وأوضح أن التأقلم مع اللهجة المصرية لم يكن مجرد حفظ الكلمات، بل فهم ديناميكية الشخصية المصرية، حيث إن الشخصية المصرية مختلف جدًا، مشددًا على أنه عندما جاء إلى مصر كان وجهه غير معروف، ما سمح له بالتحرك بحرية في الشارع المصري والاستماع أكثر من التحدث، مما ساعده على تقليص الفجوة الثقافية.

وتابع: "وجوده في الشارع المصري لفترة طويلة هو ما جعله يقلل صعوبة التحدث باللهجة المصرية"، مضيفًا أنه لا يزال يواجه بعض التحديات اللغوية، وأحيانًا يُصحَّح له نطقه أثناء التصوير، لكنه يعتبر ذلك جزءًا من التطور، معبرًا عن سعادته بالتحدي الجديد الذي يخوضه في مسلسله الجديد باللهجة الدمنهورية، مشيرًا إلى أنه يحب استكشاف تفاصيل جديدة في الأداء واللهجة.

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