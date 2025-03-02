حريق يلتهم محتويات مخبز فى دار السلام

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على حريق اندلع فى مخبز فى منطقة دار السلام.

حريق مخبز فى دار السلام

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخبز فى دار السلام، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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