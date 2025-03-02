الأحد 02 مارس 2025
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حوادث

حملة أمنية في دمياط تضبط حائزي ومتجري الأسلحة النارية والمخدرات

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 حملة أمنية فى دمياط 

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 5 قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم (قرابة 8 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – 9 كيلو جرامات لمخدر البانجو – أكثر من 7 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).

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كما ضبط 3 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص"عبارة عن (3 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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