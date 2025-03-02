الأحد 02 مارس 2025
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محافظات

ضبط 20 ألف صاروخ ومجموعة من الألعاب النارية بحوزة طالب بالمنوفية

الألعاب النارية،
الألعاب النارية، فيتو

ضبطت وحدة مباحث قويسنا بمديرية أمن المنوفية مجموعة من الألعاب النارية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بتمكن وحدة المباحث بقيادة المقدم جمال عبد العظيم ومعاونة الرائد عبد المنعم محاريق من ضبط طالب جامعي يقوم بالترويج لبيع الألعاب النارية عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وتم ضبطه وبحوزته 20 ألف صاروخ ومجموعة من الألعاب النارية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية قويسنا الألعاب النارية في رمضان المنوفية

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