إياد نصار: جماعة دينية حاولت تجنيدي لهذا السبب

أكد الفنان إياد نصار، أنه تعرض لمحاولة تجنيد خلال فترة التزامه دينيا بشكل كبير، موضحا أن سؤاله المتكرر هو سبب خروجه من هذه الجماعة وهم لا يريدون ذلك.

أسئلة إياد نصار في تعامله مع الجماعة الدينية

وتابع نصار خلال الجزء الثاني من لقائه ببرنامج “حبر سري” الذي تقدمه أسما إبراهيم بقناة “القاهرة والناس”: "أنا كنت بسأل وعندي أسئلة ودي مش دي الشخصية اللي عايزنها في الجماعات دي، هما عايزين ناس تطيع بدون تفكير أو طرح أسئلة واستفسارات".

شر الجماعة الدينية

ونوه إياد نصار، بأن هذه الجماعة الدينية كانت تضيف جانب الشر في حياة الأطفال والحكم على الناس والمجتمع وتصنيف المجتمعات.

رغبة إياد نصار في ابنائه

وتابع: "أحب أن ولادي يكونوا ملتزمين دينيًا ولا يبعدون عن الصلاة ويلتزمون بالصلاة بشكل كبير، الأديان موجودة من أجل الأخلاق"، موضحًا أنه ليس هناك دين دعا للقتل والتطرف والإرهاب.

وشدد أن انعكاس التدين الحقيقي على الأخلاق وليس على تصنيف الآخر، واصفًا هذا الأمر بـ «منطق شيطاني»، منوهًا بأن التدين هو من يجعل الأخلاق طيبة وهو ما خلق الله من أجله البشر.

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