تأجيل محاكمة المتهم بقتل طليقته داخل مدرسة بالغردقة

قررت محكمة جنايات البحر الأحمر، تأجيل أولى جلسات محاكمة «م. أ. س»، المتهم بقتل طليقته، عمدًا داخل إحدى المدارس التجريبية بالغردقة؛ لجلسة الدور الأول من مايو المقبل.

وكان المحامى العام الأول لنيابات البحر الأحمر، أحال المتهم بتهمة القتل العمد، حيث شهدت مدرسة الأحياء الرسمية المتميزة لغات شمال مدينة الغردقة، جريمة قتل بعدما أقدم مدرس معار لإحدى الدول العربية على قتل طليقته «ع. ش. ر»، مستخدمًا آلة حادة، داخل المدرسة بسبب خلافات أسرية.

واستمعت النيابة خلال التحقيقات لأقوال المتهم، الذى أوضح أنه ارتكب الجريمة بسبب خلافات أسرية، وعملها بالغردقة، بعد أن حذرها أكثر من مرة بالتوقف عن العمل بالغردقة ورفضت الاستجابة له، وأنه جاء من المنيا وطعنها بسكين كان يخفيه.

وأضاف أنه فور علمه بتوجهها للمدرسة للتقديم لطفلتهما بمرحلة رياض الأطفال، انتظرها أمام المدرسة وتمكن من الدخول واعتدى عليها بالطعن فى الرقبة حتى فارقت الحياة وتركها غارقة فى الدماء، وتمكن عدد من الأهالى وأولياء الأمور الذين تواجدوا بالمدرسة من الإمساك به قبل هروبه، وتم التحفظ على أداة الجريمة وتسليمه للأمن وترحيله للنيابة.

كان اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث قتل داخل إحدى المدارس التجريبية لغات شمال مدينة الغردقة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة ثان الغردقة إلى موقع الحادث، وتبين اعتداء المتهم على طليقته أثناء توجهها إلى المدرسة لتقديم ملف ابنتها.

وكشفت التحريات أن المجنى عليها توجهت للمدرسة لتقديم ملف ابنتها المقرر أن تلتحق بـ kg1، فتتبعها طليقها داخل المدرسة وطعنها عدة طعنات أودت بحياتها فى الحال، وعلى الفور تجمع عدد من أولياء الأمور الموجودين داخل المدرسة، وتمكنوا من ضبط المتهم ويدعى «م. ا»، مدرس بإحدى الدول العربية، حتى تم تسليمه إلى الشرطة والقبض عليه وانتقلت النيابة لمسرح الجريمة لمعاينة الجثة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، وتم نقل وإيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام بعد انتهاء المعاينة، وتم حبس المتهم والتجديد له حتى صدر قرار إحالته لمحكمة الجنايات.

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