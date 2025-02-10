صابرين تكشف عن نصيحتها لـ هنا الزاهد في ظروفها الصعبة (فيديو)

الفنانة صابرين، قالت الفنانة صابرين: عشت لحظة فارقة في نموي النفسي، وقررت أقول لأ لبعض الأدوار رغم إني محتاجة".

ابناء صابرين

وأضافت خلال لقائها ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”:"لدي 3 أولاد، وبعامل أولاد أختي زي أولادي".



صابرين: الأمومة أقوى من الطب النفسي

وتابعت صابرين: الأمومة أقوى من الطب النفسي ولم استشر طبيبة نفسية في دوري في مسلسل إقامة جبرية، وأحمد عادل هو السبب في انضمامي لمسلسل إقامة جبرية.



ولفتت صابرين:"الناس كانت في الشارع تسألني عن دوري في مسلسل إقامة جبرية، والحبكة الدرامية والقفلات في مسلسل إقامة جبرية عجبتني".

نصيحة صابرين لـ هنا الزاهد

وعن نصيحتها للفنانة هنا الزاهد، قالت صابرين:"هنا مجتهدة جدا ومن أول يوم شوفتها فيه قلت لها مسلسل إقامة جبرية هيبقى علامة فارقة في حياتك وخلي بالك من كل مشهد بتعمليه، وانا بحبها كممثلة وشوفتها في مسلسل اسمه أبو جبل ولقيتها شاطرة وجواها حاجة وموهبة، قلت لها ركزي أوي وكانت وقتها بتمر بظروف مش كويسة أوي وكانت لما تخلص مشهد تقول لأ انا مش كويسة فكنا نقولها حلو وكملي

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