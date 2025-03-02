الأحد 02 مارس 2025
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محافظ الدقهلية يتفقد إدارات الديوان العام ويهنئ العاملين بحلول شهر رمضان

محافظ الدقهلية يتفقد
محافظ الدقهلية يتفقد إدارات المحافظة، فيتو

قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، بجولة تفقدية داخل إدارات ديوان عام المحافظة.

محافظ الدقهلية يهنئ العاملين بديوان المحافظة 

والتقى محافظ الدقهلية  بالعاملين بديوان عام المحافظة، وهنأهم بحلول الشهر الكريم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في أداء مهامهم، مشددًا على أهمية الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسرعة، خاصة خلال الشهر الكريم وأن شهر رمضان هو شهر العمل والجد والعطاء.

 

وجاء ذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل وتقديم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

 

 

الالتزام بالانضباط الإداري والتنسيق المستمر بين الإدارات المختلفة

وأكد اللواء طارق مرزوق خلال تفقده ضرورة الالتزام بالانضباط الإداري والتنسيق المستمر بين الإدارات المختلفة لضمان سير العمل بانتظام وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز كما استمع إلى مقترحات العاملين وأكد دعمه الكامل لتحسين بيئة العمل وتوفير كل ما يلزم لتسهيل أداء المهام الوظيفية.

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال رفع القمامة بقرية سلامون القماش (صور)

محافظ الدقهلية يتفقد منافذ بيع السلع والمخابز وحالة الخدمات المقدمة للمواطنين

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أهمية استمرار الجدية والنشاط في العمل خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، والتأكد من استقرار أوضاع العمل والعاملين في جميع القطاعات الخدمية بالمحافظة.

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