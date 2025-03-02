الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال رفع القمامة بقرية سلامون القماش (صور)

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

واصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جولته من الصباح الباكر بقى مركز المنصورة حيث تفقد أعمال رفع القمامة بقرية سلامون القماش.

 والتقي خلال الجولة باللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد المشرف علي اعمال ملف النظافة ومحمد حمص مدير عام المخلفات الصلبة وكلف المحافظ مدير عام المخلفات الصلبة بتلبية احتياجات القري من مستلزمات ومعدات لتحسين مستوي النظافة بالقري مشيرا الي حرصه علي تحقيق مستوي نظافة بالقري يضاهي المدينة تماما بل افضل 

 

وأكد علي ضرورة تضافر جهود المواطنين مع الدولة للحفاظ علي مستوي النظافة الذي تحقق بالشوارع والميادين مضيفا ان المواطن شريك اساسي مع الدولة للحفاظ علي ما يتحقق من انجازات في كافة القطاعات. 

 


واشار المحافظ ان جولاتي مستمرة بجميع انحاء المحافظة للتعرف من خلال لقائي بالمواطنين علي احتياجاتهم ومطالبهم والعمل علي تحقيقهامن خلال كافة الاجهزة التنفيذية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشوارع والميادين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الأجهزة التنفيذية السكرتير المساعد المخلفات الصلبة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

نواب بالشيوخ يواجهون الحكومة بمشكلات دعم الصادرات المصرية

رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث: اللعبة في تطور مستمر ومصر تواصل ريادتها

تحرير 361 محضرًا تموينيًّا في المنيا

بحضور عمر مرموش، نجوم مانشستر سيتي يهنئون الجماهير بشهر رمضان (فيديو)

ads

الأكثر قراءة

جعفر العمدة 2، عمرو سعد يتعرض للانتقاد بسبب محمد رمضان بعد عرض مسلسله الجديد

مواطن يشعل النار في نفسه أمام مسجد بالشيخ زايد

ترامب يضع شرطًا واحدًا للعفو عن زيلينسكي

قرآن المغرب بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.. وتعليق صادم من الابنة الصغرى

أيهما أصح.. الإفطار وقت سماع صوت المدفع أم مع الأذان؟ الإفتاء تحسم الجدل

محمد صبحي يعلن رحيل الفنان مصطفى طه

ماذا طالب نواب الشيوخ من الحكومة لدعم الصادرات المصرية؟

بعد قرار وقف المساعدات، حكومة الاحتلال تأمر بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة

منوعات

المزيد

روبوت لطيف يخطف الأضواء في كرنفالات ساو باولو

خضار المحاشى نار وورق العنب بـ 100 جنيه، أسعار الخضار بسوق الساحل

المحيبس، أبرز الألعاب في العراق خلال شهر رمضان

طائر يشعل النيران في محرك طائرة شحن (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 2 مارس بالأسواق

أسعار الأرز في ثاني أيام رمضان بالأسواق

إيهاب واصف: الذهب يشهد أكبر تراجع منذ نوفمبر 2024 بـ 2.7%

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

بنات إبليس تسخر قرين المداح للتلاعب بأسرته بالحلقات الأولى من الجزء الخامس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين، هل يتعارض الزهد مع الثروة؟

معارك وغزوات، غزوة بواط ثاني غزوات الرسول وهدفها اقتصادي

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ في معركة أُحد والأحزاب

المزيد
الجريدة الرسمية