محافظ الدقهلية يتفقد أعمال رفع القمامة بقرية سلامون القماش (صور)

واصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جولته من الصباح الباكر بقى مركز المنصورة حيث تفقد أعمال رفع القمامة بقرية سلامون القماش.

والتقي خلال الجولة باللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد المشرف علي اعمال ملف النظافة ومحمد حمص مدير عام المخلفات الصلبة وكلف المحافظ مدير عام المخلفات الصلبة بتلبية احتياجات القري من مستلزمات ومعدات لتحسين مستوي النظافة بالقري مشيرا الي حرصه علي تحقيق مستوي نظافة بالقري يضاهي المدينة تماما بل افضل

وأكد علي ضرورة تضافر جهود المواطنين مع الدولة للحفاظ علي مستوي النظافة الذي تحقق بالشوارع والميادين مضيفا ان المواطن شريك اساسي مع الدولة للحفاظ علي ما يتحقق من انجازات في كافة القطاعات.



واشار المحافظ ان جولاتي مستمرة بجميع انحاء المحافظة للتعرف من خلال لقائي بالمواطنين علي احتياجاتهم ومطالبهم والعمل علي تحقيقهامن خلال كافة الاجهزة التنفيذية.

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