التصريح بدفن جثتين لشقيقتين تفحمتا في احتراق منزلهما بالدقهلية

صرحت نيابة دكرنس في محافظة الدقهلية بدفن جثتي شقيقتين لقيتا مصرعهما متفحمتان داخل منزلها على إثر نشوب حريق.

لقيت شقيقتان من أبناء مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية مصرعهما إثر نشوب حريق بمنزلهما وتفحم الجثتين بالكامل.

تفحم شقيقتين في حريق منزلهما بدكرنس

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في منزل بدكرنس بمحافظة الدقهلية وتفحم جثتين لشقيقتين داخل المنزل

اسماء الضحايا في حريق منزل دكرنس

علي الفور انتقلت قوة أمنية ورجال الإطفاء لموقع الحريق وتبين تفحم الجثتين لـ جنا محمد أبو السعود" 7 سنوات "جودي محمد أبو السعود" 17 سنه داخل الحريق داخل حريق منزلهما في مركز دكرنس.

نقل الضحايا لمستشفي دكرنس وتحرير محضر

تم نقل جثمان الطفلتين لمستشفي دكرنس العام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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