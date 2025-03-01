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وقف إجازات الأطباء البيطريين وتكثيف الرقابة على الأسواق بالجيزة خلال شهر رمضان

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن وقف جميع الإجازات الخاصة بالأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر خلال شهر رمضان، وذلك لضمان تعزيز الرقابة على عمليات الذبح والتأكد من سلامة اللحوم المقدمة للمواطنين. 

كما وجه بتزويد المجازر بالأطباء المتخصصين، والأختام الرسمية، والمادة السرية، وأدوات النظافة، مع تنفيذ أعمال الصيانة لمرافق الصرف الصحي والمياه والكهرباء لضمان تشغيلها بكفاءة.

تشديد الرقابة على الأسواق والثلاجات ومعارض "أهلًا رمضان"

وأكد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، والأحياء، ومديرية التموين، ومباحث التموين، بهدف تمشيط الأسواق وضبط السلع مجهولة المصدر أو المنتهية الصلاحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. 

كما شدد على متابعة محلات الجزارة، وأسواق الأسماك المملحة والمدخنة، والثلاجات، وأماكن عرض المنتجات الغذائية، للتأكد من جودتها وسلامتها للاستهلاك الآدمي.

متابعة المنتجات الحيوانية بالمحافظة خلال الشهر المبارك

وأوضح النجار أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستعمل على متابعة تداول المنتجات الحيوانية في الأسواق، ومراقبة معارض "أهلًا رمضان" لضمان جودة المعروضات، مع متابعة أماكن حفظ وتداول المنتجات الغذائية التي لها علاقة مباشرة بصحة المستهلك.

إجراءات لضبط الأسواق ومنع العشوائية في بيع اللحوم
 

وأشار محافظ الجيزة إلى أن خطط المديرية خلال رمضان تشمل الإشراف على اللحوم والدواجن الموردة للمستشفيات وموائد الرحمن، مع تكثيف الحملات لمنع إقامة أسواق أو شوادر عشوائية لبيع اللحوم، نظرًا لما قد تسببه من تلوث ناتج عن تعرضها لعوادم السيارات، مما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.

ويأتي ذلك ضمن جهود محافظة الجيزة لضمان توفير منتجات غذائية آمنة للمواطنين خلال شهر رمضان، وتعزيز الرقابة على الأسواق للحد من أي ممارسات قد تؤثر على صحة المستهلكين.

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أهلا رمضان الحملات الرقابية التموين ومباحث التموين المهندس عادل النجار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة سلع مجهولة المصدر شهر رمضان مديرية التموين

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