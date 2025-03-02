تعليم الجيزة: إجراءات عاجلة لزيادة نسبة الحضور بالمدارس في رمضان

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولة تفقدية شاملة بعدد من المدارس، لمتابعة سير العملية التعليمية، وضمان الالتزام بالقواعد التربوية والإدارية، يرافقه محمد حفني، مدير إدارة المتابعة بالمديرية.

إشادة بالانضباط وإحالات للتحقيق

وخلال زيارته لمدرسة الأبطال للتعليم الأساسي بإدارة أوسيم التعليمية، أشاد وكيل الوزارة بانضباط المدرسة والتزام الطلاب بالحضور، موجهًا الشكر لمدير المدرسة على جهوده في تعزيز الانضباط.

وفي المقابل، أحال عطية مديري مدارس (صقيل الجديدة، الاتحاد الوطني للتعليم الأساسي، وصقيل الابتدائية المشتركة) إلى الشؤون القانونية، بسبب التقصير في تفعيل سجل غياب المعلمين، وكلف مدير الإدارة بتشكيل لجان متابعة يومية لمراقبة الحضور وتحسين الأداء التعليمي داخل الفصول.

كما قرر إحالة مدرستين خاصتين إلى لجنة التعليم الخاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد رصد تدنٍ غير مبرر في نسبة حضور الطلاب.

إجراءات عاجلة لزيادة نسبة الحضور

وأثناء جولته، لاحظ وكيل الوزارة ضعف الحضور الطلابي بمدرسة الإسراء الإعدادية بنين بإدارة الوراق التعليمية، ووجه مدير المدرسة بعقد اجتماع عاجل مع هيئة التدريس، لوضع خطة متابعة يومية للغياب، والحد من التسرب المدرسي، وزيادة التقييمات.

وفي مدرسة التحرير الابتدائية، رصد عطية غيابًا ملحوظًا للطالبات وضعف التواصل مع أولياء الأمور، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون بين المدرسة والأهالي لضمان انتظام الطلاب.

أما في مدرسة جزيرة محمد الإعدادية بنات، فوجه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في أسباب تدني الحضور، وأحال مدير المدرسة إلى الشؤون القانونية بسبب التقصير الإداري.

كما قرر التحقيق مع مدير مدرسة الشهيد علي خالد علي عبد العزيز بإدارة شمال الجيزة التعليمية، حول أسباب غياب الطلاب، مع تكليف اللجنة بوضع خطة عاجلة لضمان انتظام الحضور اليومي.

تأكيد على أهمية الانضباط المدرسي

وأكد وكيل وزارة التعليم بالجيزة أن العملية التعليمية لا تقتصر على المناهج والكتب الدراسية فقط، بل تعتمد على الانضباط والالتزام والعمل الجاد. مشيرًا إلى أن غياب الطلاب عن المدرسة يؤثر سلبًا على مسيرتهم التعليمية، فيما يؤدي غياب الإدارة عن مسؤولياتها إلى الإضرار بالمنظومة التعليمية بالكامل.

كما شدد على أن الانضباط المدرسي ليس خيارًا، بل هو ركيزة أساسية لبناء أجيال واعية وقادرة على النهوض بالوطن، مؤكدًا استمرار حملات المتابعة والتفتيش لضمان تحقيق الأهداف التعليمية المطلوبة.

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