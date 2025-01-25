أحمد سعد يرد على اتهامات بسرقة لحن عمرو دياب في “حبيبنا”

رد المطرب أحمد سعد، على ما أثير بشأن سرقة لحن أغنية عمرو دياب "حبيبي يا نور العين" وتوظيفها في أغنيته الجديدة "حبيبنا" بألبومه الجديد.

قصة أغنية حبيبنا لـ أحمد سعد



وقال أحمد سعد خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "كل اللي قال إن أغنية حبيبنا معمولة من 30 سنة وإنها شبه حبيبي يا نور العين، يقولوا براحتهم مش فارق معايا"، موضحًا: "فيه تفعيلات لحنية وموسيقية بمقام الحجاز بتبقى شبه بعض الأغاني".

تأثر أحمد سعد بقصة نجاح عمرو دياب

وتابع: "نبقى مجانين لو متأثرناش بعمرو دياب، هو اللي مشرفنا ومن ساعة ما حياتنا بدأت وإحنا متأثرين به وبأغانيه".



ولفت: "مش علشان أنا نجحت من 3 سنوات أفخم في نفسي، استنى لما أنجح 30 سنة وأعمل فلوس زي عمرو دياب وأبقى أتكلم عن نفسي، كل التحية للهضبة".

رحلة السفر لإسبانيا

وأشار أحمد سعد: "احنا سافرنا إسبانيا وأشركنا مطربات إسبانيات للغناء معنا وأعربوا عن إنبهارهم بالأغنية".



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