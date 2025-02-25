أحمد دياب: 25 مليون جنيه قيمة جوائز بطولة كأس الرابطة

وجه النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على النجاحات الكبيرة والطفرة العالمية التي تشهدها العاصمة الإدارية والتي تعد أحد أهم معالم الجمهورية الجديدة.

وكشف أحمد دياب أن من حسن حظ رابطة الأندية وجود الثنائي سيف الوزيري ومحمد يحيي لطفي على رأس الشركة المتحدة للرياضة، كاشفا أن هناك مجهودات تمت بين الطرفين ساهمت في إنجاح منظومة كرة القدم بشكل كبير.

زيادة جوائز كأس الرابطة

وأضاف دياب أنه تم بيع مسمى كأس الرابطة هذا الموسم بعد نجاح البطولة بشكل كبير، مؤكدا أن جوائز بطولة الرابطة تصل لـ ٢٥ مليون جنيه، في الوقت الذي يحصل أي نادي يشارك في البطولة على ٤٠٠ ألف جنيه نظير المشاركة فقط علي أن تكون الجوائز كالتالي:

البطل ١٠ ملايين جنيه

الوصيف ٤ ملايين

الثالث ٢ مليون جنيه

الرابع 1.5 مليون جنيه

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