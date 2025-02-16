الأحد 16 فبراير 2025
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سياسة

جريمة حرب وتصرف نازي، خبير يدين إجبار الاحتلال للأسرى الفلسطينيين على ارتداء ملابس تحمل شعار داوود

الاسرى الفلسطنيين،فيتو
الاسرى الفلسطنيين،فيتو

حذر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، من خطورة قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإجبار  الأسرى الفلسطينيين على ارتداء ملابس تحمل شعار نجمة داود، مؤكدًا أن هذا التصرف يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وقال الدكتور مهران في تصريح لـ «فيتو»: إن هذا التصرف الصهيوني يشكل انتهاكًا واضحًا لاتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، والرابعة الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب، مشددا أن هذا التصرف يمثل إهانة متعمدة لكرامة الأسرى ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب.

وأضاف مهران أن المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة تؤكد وجوب معاملة الأشخاص المحميين بمعاملة إنسانية واحترام كرامتهم وشرفهم وعقائدهم الدينية، مؤكدا أن إجبار الأسرى على ارتداء رموز دينية لا تمت لمعتقداتهم بصلة يمثل انتهاكًا صارخًا لهذه المادة.

وأوضح أستاذ القانون الدولي أن هذا التصرف يذكرنا بـ ممارسات النازية خلال الحرب العالمية الثانية، حيث كان يتم تمييز السجناء بعلامات وشارات معينة، مشددا أن القانون الدولي الإنساني المعاصر يحظر بشكل قاطع مثل هذه الممارسات المهينة.

 

ولفت إلى أن هذه الممارسات تدخل في نطاق جرائم الحرب التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا أن المسؤولون عن هذه الانتهاكات يمكن ملاحقتهم قانونيًا أمام المحاكم الدولية.

 

إسرائيل ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني في معاملة الأسرى

 

وناشد مهران المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، اتخاذ موقف حازم من هذه الممارسات، مشددا أن هناك التزام قانوني على الدول الأطراف باحترام وكفالة احترام الاتفاقيات في جميع الأحوال.

كما أكد على أن إسرائيل، كقوة احتلال، ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني في معاملة الأسرى، مشددا علي ان اي انتهاك لهذه القواعد يستوجب المساءلة القانونية الدولية.

ونوه مهران إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مطالبة بالتدخل الفوري لوقف هذه الممارسات المخالفة للقانون الدولي، لافتا إلى دورها كحامٍ لاتفاقيات جنيف يفرض عليها التحرك العاجل. 

وأكد أن استمرار مثل هذه الممارسات يقوض جهود السلام ويزيد من حدة التوتر في المنطقة، مشددا على أن احترام كرامة الأسرى وحقوقهم الإنسانية شرط أساسي لأي تسوية سلمية.

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إسرائيل الاسرى الفلسطنيين اتفاقية جنيف القانون الدولي القانون الإنساني

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