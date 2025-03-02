الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الصحة يبحث مع رئيس مجلس السكان الدولي تعزيز خدمات تنمية الأسرة

الدكتور خالد عبدالغفار،
الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان
ads

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتورة رنا حجي، رئيس مجلس السكان الدولي بنيويورك، والدكتورة نهلة عبدالتواب، ممثل مجلس السكان الدولي في مصر، لبحث سبل التعاون في القطاع الصحي، وذلك اليوم الأحد، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة تعزيز سبل التعاون في مجال تنمية الأسرة، من خلال عددة محاور، على رأسها التعاون في تصنيع وسائل جديدة أكثر فاعلية ومأمونية، حيث وجه الوزير في هذا الشأن بإجراء أبحاث مشتركة في المراكز البحثية بمصر، ومركز البحوث الطبية الحيوية "CBR" التابع لمجلس السكان الدولي، لتصنيع هذه الوسائل، كما وجه بوضع دراسة متكاملة لتصنيع وسائل جديدة، والعمل على تغطية السوق المحلي والسوق الأفريقي.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش تعزيز سبل التعاون لتطوير عيادات تنظيم الأسرة في مختلف المحافظات، وتعزيز دور التوعية الفكرية والثقافية اللازمة حول تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، لافتًا إلى توجيه الوزير بوضع دراسة متكاملة لإنشاء وتجهيز حضانات للأطفال في وحدات الرعاية الأولية بمختلف محافظات الجمهورية.

تعزيز التعاون في نشر العيادات المتنقلة، لتقديم المشورة وخدمات تنظيم الأسرة

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق لآليات تعزيز التعاون في نشر العيادات المتنقلة، لتقديم المشورة وخدمات تنظيم الأسرة في كافة ربوع الجمهورية، وخاصةً المناطق ذات الكثافة، وأماكن العمل، لتقديم تلك الخدمات للعاملين من الإناث والذكور، مشيرًا إلى توجيه الوزير بضرورة التنسيق ووضع خطة عمل متكاملة للتوسع في العيادات المتنقلة بالأماكن المستهدفة.

الصحة تغلق عيادة "توسكا بيوتي سنتر" للتجميل بالنزهة لمخالفتها اشتراطات التراخيص

وزير الصحة يفاجئ مستشفيات القاهرة والشرقية في أول أيام رمضان، يحيل عددا من المتغيبين عن العمل للتحقيق، يشدد على ضرورة توفير الأدوية، ويكافئ مدير مستشفى الهلال

وحضر الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية وتنمية الأسرة، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير إدارة العلاقات الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة العاصمة الإدارية الجديدة رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

الصحة تغلق عيادة "توسكا بيوتي سنتر" للتجميل بالنزهة لمخالفتها اشتراطات التراخيص

الصحة: تشكيل لجنة لتحقيق الاستفادة القصوى من المبنى الجديد بمستشفى منيا القمح

وزير الصحة يفاجئ مركزي طب أسرة الأسمرات 2 و3 بأول أيام شهر رمضان

ads

الأكثر قراءة

محمد صبحي يعلن رحيل الفنان مصطفى طه

إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة بتهمة تقاضي رشوة

مواطن يشعل النار في نفسه أمام مسجد بالشيخ زايد

محافظ القاهرة يتفقد إخلاء شارع الجوهري ونقل الباعة الجائلين إلى جراج العتبة

علي جمعة عن العلاقة بين الرجل والمرأة: لها شروط مثل الوضوء للصلاة

ترامب يضع شرطًا واحدًا للعفو عن زيلينسكي

انخفاض سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأحد (أخر تحديث)

مواعيد مباريات الجولة الـ 17 والأخيرة للمرحلة الأولى من الدوري المصري (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

40 ثانية من الإثارة والرعب تدمر سفينة فاخرة في سيدنى

روبوت لطيف يخطف الأضواء في كرنفالات ساو باولو

خضار المحاشى نار وورق العنب بـ 100 جنيه، أسعار الخضار بسوق الساحل

المحيبس، أبرز الألعاب في العراق خلال شهر رمضان

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد

أحدث أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأحد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 2 مارس بالأسواق

أسعار الأرز في ثاني أيام رمضان بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الـ 17 والأخيرة للمرحلة الأولى من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من أكل أو شرب بعد الفجر دون أن يعلم بطلوعه؟ الإفتاء تجيب

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن صاحب الوصايا (فيديو)

علي جمعة عن العلاقة بين الرجل والمرأة: لها شروط مثل الوضوء للصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية