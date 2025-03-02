الأحد 02 مارس 2025
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سياسة

الشيوخ يرفع الجلسة العامة، وغدًا مناقشة طلبات بشأن قطاعي الكهرباء والطاقة

مناقشة ملف التصدير
مناقشة ملف التصدير أمام جلسة الشيوخ

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس اليوم، بعد إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية، إلى الحكومة.

كما أحال رئيس مجلس الشيوخ، طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وطلب آخر بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح اسواق جديدة، إلى لجنة الصناعة لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما للعرض على المجلس.

 

ومن المقرر أن يعود مجلس الشيوخ للانعقاد غدا الأثنين، لمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من الأعضاء بشأن ملف الكهرباء الطاقة المتحددة.

استغلال وادي السيليكون في مصر

 ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب مجد الدين بركات، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال وادى السيليكون المصري.

 

تحديات تواجه قطاع الكهرباء والطاقة 

 كما يناقش الشيوخ طلب النائبة سماء سليمان، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء،و لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء.

 

جدول أعمال مجلس الشيوخ

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، كذلك مناقشة طلب النائب محمد عزمي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي.

وتناقش جلسات الشيوخ، تقرير لجنة الطاقة والبيئة ودراسة بعنوان: "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. والبيئة والقوى العاملة عن دراء إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية.

 

دعم الصادرات المصرية والترويج الخارجي لها

وناقش مجلس الشيوخ  خلال جلسته العامة اليومطلب النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة.

زيادة التنافسية للصادرات المصرية 

كما ناقش أعضاء الشيوخ طلب النائب عز الدين حسن جودة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وناقش أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.

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الشيوخ مجلس الشيوخ الكهرباء سياسة الحكومة الصادرات

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