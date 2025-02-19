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رياضة

جمعة وماجر يسحبان قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد اعتذار أبو تريكة

وائل جمعة، فيتو
وائل جمعة، فيتو

تشهد ستوديوهات قنوات بي إن سبورتس المالكة لحقوق نقل مباريات البطولات الأفريقية، غدًا الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة، مراسم سحب قرعة مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لعام 2025.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 

ومن المقرر أن تقام قرعة كأس الكونفدرالية في الساعة 14:00 ظهرًا بتوقيت جرينيتش (16.00 بتوقيت مكة المكرمة)، الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، يليها قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بداية من الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش (17.00 بتوقيت مكة)، الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

وائل جمعة ورابح ماجر يسحبان قرعة دوري أبطال أفريقيا 

وعلمت منصة وين وين، من مصادر قطرية في الدوحة، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اختار نجمي الكرة الجزائرية والمصرية رابح ماجر ووائل جمعة للمشاركة في سحب مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما تعذر مشاركة أسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة في مراسم سحب القرعة.

الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 

شهد الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا تأهل 6 أندية عربية، هي الأهلي وبيراميدز المصريان، الهلال السوداني، مولودية الجزائر، الترجي التونسي، والجيش الملكي المغربي، إضافة إلى ناديي ماميلودي صن داونز وأورلاندو بايرتس من جنوب أفريقيا.

الفرق الصاعدة لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية 

وفي مسابقة كأس الكونفدرالية، تأهل حامل اللقب الزمالك بعد تصدره لمجموعته، وجاء المصري البورسعيدي في المركز الثاني، كما تأهل شباب قسنطينة واتحاد العاصمة من الجزائر، وانضم إليهم نهضة بركان المغربي وصيف بطولة العام الماضي، وأسيك ميموزا الإيفواري، وسيمبا التنزاني، ونادي ستيلينبوش الجنوب أفريقي الوافد الجديد على مسابقات الاتحاد الأفريقي.

مواعيد الأدوار النهائية لدوري الأبطال والكونفدرالية 

وتقررت إقامة مرحلة ذهاب الدور ربع النهائي يومي 1 و2 أبريل، عوضًا عن إقامتها أحد أيام 28 و29 و30 مارس، على أن تُجرى لقاءات الإياب يومي 8 و9 أبريل بدلًا من 4 و5 منه.

كما تم اعتماد مواعيد مباريات الدور نصف النهائي، حيث تقام مباريات الذهاب على التوالي يومي 18 و19 أبريل، بينما تجرى مباريات الإياب الحاسمة بعد أسبوع، يومي 25 و26 من ذات الشهر.

وسيتم تتويج بطل العام الحالي بالأميرة السمراء بعد خوض نهائي من مباراتين، حيث تقام المباراة الأولى في 24 مايو المقبل، بينما تجرى مباراة الإياب في الأول من يونيو المقبل.

 

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دوري أبطال أفريقيا الكونفدرالية الأفريقية رابح ماجر وائل جمعة بي ان سبورتس

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