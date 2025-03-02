محافظ الدقهلية يتفقد منافذ بيع السلع والمخابز وحالة الخدمات المقدمة للمواطنين

استمرت الجولة الصباحية للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حيث تفقد المحافظ، منافذ بيع السلع بشوارع قناة السويس والمديرية القديمة بمدينة المنصورة وأكد على ضرورة الالتزام بالإعلان عن الأسعار عبر الشاشات الإلكترونية والالتزام بالأسعار المعلنة للمواطنين تخفيفا للعبئ عنهم.

استمرار المرور والتفتيش وتكثيف اعمال رفع الاشغالات

وخلال الجولة التقي محافظ الدقهلية بضباط ومسئولي شرطة المرافق ووجه باستمرار المرور والتفتيش وتكثيف اعمال رفع الإشغالات التي تعوق حركة المشاة والحركة المرورية بالشوارع والميادين تيسيرا على المواطنين.

الاطمئنان على جودة الخبز وإنتاجه بالمواصفات

واطمئن المحافظ على جودة الخبز وإنتاجه بالمواصفات والأوزان المطلوبة وصرفه للمواطنين وفقا للبطاقات التموينية، وذلك خلال تفقده لأحد المخابز بقرية ميت مزاح بمركز المنصورة، وشملت الجولة المرور على قرية منية محلة دمنه مركز المنصورة، حيث تفقد مخبز القرية والتقي بالأهالى بهذه القرى واطمأن منهم على مستوى الخدمات المقدمة لهم في قطاعات النظافة وكذا الخدمات التموينية في مقدمتها الخبز، ووجه المحافظ لرئيسة الوحدة بمنية محلة دمنه بمداومة المرور والمتابعة لحالة النظافة بالقرية وإزالة الإشغالات وتلبية مطالب المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.