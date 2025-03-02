الأحد 02 مارس 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد منافذ بيع السلع والمخابز وحالة الخدمات المقدمة للمواطنين

استمرار جولة محافظ
استمرار جولة محافظ الدقهلية، فيتو

استمرت الجولة الصباحية للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حيث تفقد المحافظ، منافذ بيع السلع بشوارع قناة السويس والمديرية القديمة بمدينة المنصورة وأكد على ضرورة الالتزام بالإعلان عن الأسعار عبر الشاشات الإلكترونية والالتزام بالأسعار المعلنة للمواطنين تخفيفا للعبئ عنهم. 

استمرار المرور والتفتيش وتكثيف اعمال رفع الاشغالات

وخلال الجولة التقي محافظ الدقهلية بضباط ومسئولي شرطة المرافق ووجه باستمرار المرور والتفتيش وتكثيف اعمال رفع الإشغالات التي تعوق حركة المشاة والحركة المرورية بالشوارع والميادين تيسيرا على المواطنين. 

 

الاطمئنان على جودة الخبز وإنتاجه بالمواصفات

واطمئن المحافظ على جودة الخبز وإنتاجه بالمواصفات والأوزان المطلوبة وصرفه للمواطنين وفقا للبطاقات التموينية، وذلك خلال تفقده لأحد المخابز بقرية ميت مزاح بمركز المنصورة، وشملت الجولة المرور على قرية منية محلة دمنه مركز المنصورة، حيث تفقد مخبز القرية والتقي بالأهالى بهذه القرى واطمأن منهم على مستوى الخدمات المقدمة لهم في قطاعات النظافة وكذا الخدمات التموينية في مقدمتها الخبز، ووجه المحافظ لرئيسة الوحدة بمنية محلة دمنه بمداومة المرور والمتابعة لحالة النظافة بالقرية وإزالة الإشغالات وتلبية مطالب المواطنين.

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