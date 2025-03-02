نواب بالشيوخ يواجهون الحكومة بمشكلات دعم الصادرات المصرية

أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن دعم الصادرات في مصر يستهدف بالأساس تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني.

سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات بشأن سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية.

مصر تعاني منذ سنوات من محدودية دعم الصادرات

وأشار إلى أن مصر تعاني منذ سنوات من محدودية دعم الصادرات، موضحا أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية طرح العديد من الشكاوى على وزارة الاستثمار بخفض نسب المساندة بشكل ملحوظ وإلزام الشركات بالتنازل عن 50% من جملة التصدير.

توفيق أوضاع المصدرين في مصر

وتسائل عضو مجلس الشيوخ، عن الموقف بشأن ما أرسله المجلس التصديري للصناعات الغذائية بشأن منح المصدرين الفرصة لتوفيق أوضاعهم والحفاظ على العملاء الأجانب.

رفع نسب المساندة التصديرية مرة أخرى

ولفت إلى أنه كان هناك وعد من وزارة الاستثمار برفع نسب المساندة التصديرية مرة أخرى في ظل انخفاض مخصصات دعم التصدير إلى 3% في الموازنة العامة للدولة.

الصادرات المصرية ركيزة أساسية لدعم النمو في الاقتصاد الوطني

من جانبه أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن الصادرات المصرية ركيزة أساسية لدعم النمو في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن دعم الصادرات استثماري وليس استهلاكيا.

وشدد على أهمية اختيار السلع التي يتم تقديم الدعم لها في عمليات التصدير، متسائلا عن دور البعثات الدبلوماسية في دعم الترويج والتصدير للمنتجات المصرية في الخارج.

السوق الإفريقي يتنافس عليه العالم كله

وأوضح أن السوق الأفريقي يتنافس عليه العالم كله، إلا أننا في مصر للأسف غير موجودين، متسائلا: ماذا استفادات مصر من الاتفاقيات الموقعة مثل الكوميسا وغيرها.

وأشار إيهاب وهبة، إلى أن التصدير بالنسبة للأدوية في أفريقيا 16 مليار دولار، وما تصدره مصر في الأدوية فقط 300 مليون دولار، قائلا: لو تم الاهتمام بالسوق الأفريقي سيكون الأمر مختلف تماما، لاسيما وأن إفريقيا ليس لها متطلبات مثل السوق الأوروبي على سبيل المثال.

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