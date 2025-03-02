رئيس اقتصادية الشيوخ يوجه انتقادات للحكومة بسبب ملف الصادرات

وجه النائب هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بـمجلس الشيوخ، انتقادات للحكومة بشأن عدم وضوح سياساتها نحو دعم الصادرات.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لـمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة بشأن دعم الصادرات المصرية.

وقال سرى الدين، إن “كل ما جاء بطلبات المناقشة، هو كلام سبق مناقشته، ولا أتوقع من الحكومة أى جديد بشأن سياساتها الحالية، وأتمنى أن يخيب ظنى فى ذلك”.

استراتيجية واضحة لها معايير كمية وكيفية

وأضاف سرى الدين: أتمنى من الحكومة استراتيجية واضحة لها معايير كمية وكيفية وزمنية فيما يتعلق بنسب التصدير التى ستزيد، والمنتجات التى لها أولوية، وحجم عائد التصدير على الناتج القومى، وتوضيح ماذا تم وماذا سيتم خلال الفترة المقبلة.

وتابع سرى الدين: مشكلتنا أننا نتحدث كثيرا، دون وجود أهداف واضحة يمكن محاسبة الحكومة عليها، مضيفا، تتعمد الحكومة عدم وضع معايير واضحة حتى لا يمكن محاسبتها. لذلك فنحن نتحدث ولاشئ يتغير، كما أن التمثيل الحكومى فى جلسة اليوم يعكس أن الحكومة غير جادة فى مناقشة ذلك الملف.

وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

وبدوره عقب المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، موضحا أن وزير الاستثمار كان حريصا على حضور جلسة اليوم، لولا تكليفات رئاسية منذ صباح أمس.

وقال: الحكومة تؤكد تقديرها لمجلس الشيوخ وتعاونها بالكامل معه، معلنا تقديمه اعتذار بإسم وزير الاستثمار عن حضور جلسة اليوم.

السياسات الحكومية

كما عقب رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدا أن وزير الاستثمار من الوزراء الحريصين على الحضور بالفعل، لولا هذا الالتزام الرئاسى.

كما أيد حديث النائب هانى سرى الدين، فيما يتعلق بالسياسات الحكومية، قائلا: أدعو لأن يكون منهجنا فى التساؤلات المطروحة عبارة عن أرقام محددة ونسب، حتى يتمكن المجلس من المتابعة، داعيا لوجود مقياس لتقييم التطورات فى ملف الصادرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.