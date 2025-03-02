الأحد 02 مارس 2025
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محافظات

مياه قنا تكشف أسباب ضعف التيار بنجوع قرية دندرة في قنا

شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة قنا، عن أن سبب ضعف مياه الشرب بنجوع قرية دندرة التابعة لمركز ومدينة قنا، حدوث انفجار في خط مياه بقرية دندرة - نجع القرية وتم إيقاف العمل بالمحطة بالكامل لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

توقف محطة مياه قرية دندرة في قنا

وأكدت في بيان لها علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن التوقف سوف يؤدي إلى ضعف المياه بالمناطق القريبة من المحطة دون انقطاع للمياه.

ونوهت بأنه فور الانتهاء من أعمال العطل سوف يتم إعادة تشغيل المحطة علي الفور، وتعتذر الشركة عما حدث بشكل طارئ وجاري الإصلاح في العطل.

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محافظة قنا مدينة قنا قنا دندرة قرية دندرة مياه الشرب والصرف الصحي

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