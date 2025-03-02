الأحد 02 مارس 2025
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محافظات

إزالة فورية لحالة تعدي على أرض زراعية في قنا (صور)

ازالة بقنا
ازالة بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أابوتشت، من إزالة فورية لحالة تعدي على أرض زراعية بقرية الأميرية التابعة لقروى قصير بخانس وكانت التعديات عبارة عن حفر أساسات وقواعد.

جهود تنفيذ قرارات الإزالة بقنا

وأوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأي تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب، بمتابعة الدكتور محمد حلمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

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