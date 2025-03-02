الأحد 02 مارس 2025
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رياضة

قمة جديدة، القصة الكاملة لمواجهة الأهلي والزمالك في العراق

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

الأهلي والزمالك، يستعد فريقي الأهلي والزمالك لخوض قمة وتحدي جديد، من خلال المباراة الودية المقرر أن تجمع بينهما في العراق خلال شهر مارس الجاري.

وتلقى فريقي الأهلي والزمالك تأكيدات من شركة التسويق المنظمة للمباراة، بأن المواجهة ستكون يوم 13 مارس الجاري.

ومن المقرر أن يسافر فريقي الأهلي والزمالك إلى العراق يوم 12 مارس، أي قبل اللقاء بـ24 ساعة، وذلك بناء على تأكيدات الشركة المنظمة للمباراة.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك بدون اللاعبين الدوليين، على أن تكون المواجهة استعراضية، وقد تشهد مشاركة بعض لاعبي الزمالك مع الأهلي، كما سيرتدي بعض لاعبي الأهلي قميص الزمالك، والعكس.

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