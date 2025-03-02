الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يبحث مع "بولاريس بارك" التركية تطوير مناطق صناعية

اجتماع وزير قطاع
اجتماع وزير قطاع الأعمال مع "بولاريس بارك"

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفدًا من شركة "بولاريس بارك" التركية المتخصصة في تطوير المناطق الصناعية، برئاسة تونش أوزكان رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور عثمان إفرين العضو  المنتدب التنفيذي، وباسل شعيرة المدير العام للشركة.

‏‎تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الوزارة وشركاتها التابعة مع الشركة التركية في مجال تطوير وإدارة مناطق صناعية وفق المعايير العالمية، وتقديم حلول مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استغلال بعض الأراضي غير المستغلة والمملوكة للشركات التابعة والاستفادة منها في النشاط الصناعي.

‏‎أكد المهندس محمد شيمي على أهمية الشراكة مع المطورين الصناعيين والشركاء الدوليين لتعزيز جهود الدولة في توفير بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب.

الأراضي غير المستغلة

‏‎وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من بعض الأراضي غير المستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال العام في إقامة أنشطة صناعية، بما يساهم في تحقيق خطط الدولة للتنمية الصناعية المستدامة وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، وذلك في إطار استراتيجية العمل لاستغلال كافة الأصول المتاحة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

الاستثمار في المناطق الصناعية

‏‎ من جانبه، استعرض وفد "بولاريس باركس" نشاط الشركة كمطور للأراضي الصناعية، والاستثمار في المناطق الصناعية وتشييدها وإدارتها، مشيرًا إلى تأسيس الشركة عام 2007، ومساهمتها في السوق المصرية من خلال عدد من المشروعات الصناعية في مدن العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والسادات،  وتوسعاتها في أكتوبر الجديدة والعاصمة الإدارية لتطوير أراضٍ صناعية، معربا عن الاهتمام بزيادة نطاق أعمالها في مصر، والاهتمام بالتعاون أيضا مع الوزارة في مشروعات تطوير الفنادق والمنتجعات السياحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأراضي غير المستغلة الاستثمار الصناعى العاصمة الادارية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ads

الأكثر قراءة

جعفر العمدة 2، عمرو سعد يتعرض للانتقاد بسبب محمد رمضان بعد عرض مسلسله الجديد

مواطن يشعل النار في نفسه أمام مسجد بالشيخ زايد

ترامب يضع شرطًا واحدًا للعفو عن زيلينسكي

السيسي: إقامة دولة فلسطينية الضمان الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة

بعد قرار وقف المساعدات، حكومة الاحتلال تأمر بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة

ارتفاع أسعار ورق العنب بالأسواق في ثاني أيام رمضان

هاريسون فورد ينسحب من تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025

عاطل سرق جدة خطيبته السابقة بالظاهر: "انتقمت منها علشان تسببت في فسخ الخطوبة"

منوعات

المزيد

روبوت لطيف يخطف الأضواء في كرنفالات ساو باولو

خضار المحاشى نار وورق العنب بـ 100 جنيه، أسعار الخضار بسوق الساحل

المحيبس، أبرز الألعاب في العراق خلال شهر رمضان

طائر يشعل النيران في محرك طائرة شحن (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

إيهاب واصف: الذهب يشهد أكبر تراجع منذ نوفمبر 2024 بـ 2.7%

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بنات إبليس تسخر قرين المداح للتلاعب بأسرته بالحلقات الأولى من الجزء الخامس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، غزوة بواط ثاني غزوات الرسول وهدفها اقتصادي

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ في معركة أُحد والأحزاب

الأزهر للفتوى يوضح مبطلات الصيام في رمضان، احذر الوقوع فيها (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية