الأحد 02 مارس 2025
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رياضة

موعد مباراة الزمالك وإنبي والقناة الناقلة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إنبي في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها مساء يوم الثلاثاء المُقبل.

موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة 

تنطلق مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء. 

وتنقل مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة. 

الزمالك يتعادل مع زد في الدوري الممتاز 

وسقط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي مع زد بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت يوم الخميس الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز 

سجل هدف زد اللاعب مصطفى زيكو في الدقيقة 25، وتعادل ناصر منسي للزمالك في الدقيقة 45+5.

وتعرض محمد شحاتة لاعب الزمالك للطرد في الدقيقة 90+4 بعد حصوله على إنذارين.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، كما رفع زد رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر.

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