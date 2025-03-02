كولر يدرس الدفع بأشرف بن شرقي أساسيا أمام الطلائع

أكد مصدر داخل الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يدرس الدفع باشرف بن شرقي أساسيا في تشكيل الفريق أمام طلائع الجيش الأربعاء القادم بعد إعلان اللاعب جاهزيته عقب مشاركته بديلا مرتين أمام الزمالك وحرس الحدود مؤخرا.

قال مصدر داخل الأهلي أن محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيكون جاهز للعودة بشكل تدريجي إلي التدريبات الجماعية عقب مباراة طلائع الجيش الأربعاء القادم حيث ينفذ اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في عضلة السمانة َ

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق المسائي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش الأربعاء القادم.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش التي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلتقي الأهلي مع نادي طلائع الجيش في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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