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ثقافة وفنون

برنامج SNL يسخر من مشاجرة ترامب وزيلينسكي الكلامية (فيديو)

برنامج SNL، فيتو
برنامج SNL، فيتو

سخر برنامج SNL، من المشاجرة الكلامية، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي وقعت منذ عدة أيام في البيت الأبيض، أمام أعين الإعلام والصحافة.

وقدم برنامج SNL، سكيتش ساخر، رصد إعادة مشاجرة ترامب وزيلينسكي، بحوار ساخر وفاضح لترامب.

 

نجوم هوليوود يحتفلون بالموسم الـ 50 لبرنامج SNL 

احتفل البرنامج الأمريكي  الساخر SNL، بإتمامه لـ ٥٠ موسم على الهواء مباشرة، منذ بدايته عام  1975، قدم خلالها الآلاف من الاسكتشات الساخرة، التي ألقت الضوء علي العديد من المشاكل في أمريكا وحول العالم.

وتضمنت حلقة الاحتفال، تواجد عدد من كبار نجوم هوليوود، على رأسهم الممثل توم هانكس، وروبرت دي نيرو، وتينا فاي، ودرو باريمور، وغيرهم.

برنامج SNL الساخر

 Saturday Night Live، أو اختصاره SNL، هو برنامج منوعات تلفزيوني أمريكي، يعرض بشكل مباشر، كل سبت على  قناة هيئة الإذاعة الوطنية، أعدهُ لورن مايكلز، وطوره ديك إيبرسول، وعرض لأول مرة في 11 أكتوبر، عام 1975، ومستمر حتى الآن.

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