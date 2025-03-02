وزيرة التضامن تلتقي الممثل الرئيسي الجديد لهيئة التعاون اليابانية في مصر «جايكا»

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إبيساوا يو، الممثل الرئيسي الجديد لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر «جايكا»، بحضور الأستاذة أميرة تاج مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

وشهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين الوزارة وهيئة التعاون الدولي اليابانية فى إطار التعاون المشترك بين الجانبين بمشروع " تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة ".

الممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر «جايكا»

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بالممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر «جايكا» ومتمنية له التوفيق في مهمته الجديدة بمصر، مشيدة بالتعاون القائم بين الوزارة و" جايكا"، والذي نتج على أثره إنشاء مركز استقبال أبناء وبنات العاملين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق النموذج الياباني، مشيرة إلى أن جميع الحضانات التي ستقام في العاصمة الإدارية الجديدة ستكون وفق النموذج الياباني، وهناك مركز استقبال ثالث سيتم افتتاحه عقب افتتاح مركزي وزارتي العدل والتضامن الاجتماعي سيكون جاهزا في العاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية شهر رمضان المعظم.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مركز استقبال أبناء وبنات العاملين الذي تم افتتاحه مؤخرًا بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة يعد تاريخيا أول مركز يقام على النموذج الياباني داخل هيئة حكومية، كما أنه الأول تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال زيارته لليابان بتطبيق النموذج الياباني فى العديد من الحضانات على مستوى الجمهورية، والاقتداء به.

ومن جانبه أبدي الممثل الرئيسي الجديد لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر «جايكا» عن سعادته بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدا أن فريق جايكا يدعم ذلك التعاون وسيكون له مقر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيبذل قصارى الجهود لتعزيز التعاون مع الوزارة خلال الفترة المقبلة.

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