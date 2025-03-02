انخفاض أسعار البانيه وارتفاع الصدور والدبابيس في ثاني أيام رمضان

بالرغم من ارتفاعات أسعار الفراخ في المزارع والمحال التجارية، إلا أنه سجل سعر الدواجن الكاملة انخفاضات واضحة في بعض الشركات ضمن عروض السلاسل الغذائية.

سعر الفراخ

انخفاض أسعار البانيه وارتفاع الصدور والدبابيس

كما تراجعت أسعار البانيه تراجعًا تراوح بين 5 و15 جنيهًا في الكيلو، مقابل ارتفاع أسعار الأوراك والصدور والدبابيس في المحال التجارية.

سعر الفراخ

أسعار الفراخ ومشتقاتها

وتستعرض «فيتو» أسعار الدواجن ومشتقاتها من البانيه والأوراك والدبابيس، إضافة إلى أسعار الأجنحة والكبدة والقوانص والشيش في المحال التجارية والسلاسل الغذائية؛ في السطور الأتية:

سعر الفراخ

أسعار الدواجن

وعن أسعار الدواجن اليوم الأحد في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

بلغ سعر كيلو الوراك الطازجة روستي نحو 130 جنيها.

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 160 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 290 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 145 جنيهًا، بانخفاض 15 جنيهًا عن سعرها السابق.

سعر الفراخ

بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 155 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيهًا عن سعرها السابق.

بلغ سعر أوراك دجاج طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 130 جنيهًا.

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 170 جنيهًا، بانخفاض 15 جنيهًا عن سعرها السابق.

بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.4 كيلو نحو 232 جنهًا.

سعر الفراخ

بلغ سعر شيش طاووق طازج وزن كيلو نحو 221 جنيهًا.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة وزن كيلو نحو 180 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج فريش تمري نحو 190 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيهًا عن سعره السابق.

بلغ سعر كيلو قوانص دجاج طازجة نحو 160 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو كبدة دجاج طازجة نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو دبوس دجاج طازج نحو 156 جنيهًا.

سعر الفراخ

بلغ سعر كيلو الوراك طازجة نحو 125 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أجنحة دجاج طازجة نحو 76 جنيهًا.

بلغ سعر أجنحة دجاج سبيل وزن كيلو نحو 148 جنيهًا.

بلغ سعر أجنحة فراخ فرازة وزن 900 جرام نحو 145 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أجنحة دجاج نوري نحو 175 جنيهًا.

سعر الفراخ

بلغ سعر كيلو دبابيس سبيل نحو 241 جنيهًا.

بلغ سعر فراخ شيش فرازة وزن 400 جرام نحو 147 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو شيش دجاج فريش تري نحو 380 جنيهًا.

بلغ سعر دجاجة كاملة فريش تمري وزن 1000 لـ 1100 جرام نحو 240 جنيهًا.

بلغ سعر كبدة دجاج فريش تمري وزن كيلو نحو 200 جنيه.

سعر الفراخ

أسعار البانيه اليوم

بلغ سعر البانيه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 275 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

بلغ سعر كيلو بانيه دجاج طازج نحو 245 جنيهًا، بانخفاض 15 جنيهًا عن سعره السابق.

بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 340 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

بلغ سعر فيليه دجاج نوري وزن كيلو نحو 410 جنيهات.

بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 310 جنيهات.

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